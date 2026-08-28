Kashmiri nën administrimin e Pakistanit zgjedh kryeministrin e ri

Syed Iftikhar Ali Gillani nga Liga Muslimane e Pakistanit-Nawaz (PML-N) është zgjedhur kryeministër i Kashmirit nën administrimin e Pakistanit, pasi siguroi 30 vota në legjislaturën rajonale, transmeton Anadolu.
Gazeta pakistaneze Daën raportoi se Gillani mposhti kandidatin e Partisë Popullore të Pakistanit (PPP), Sardar Mukhtar Ahmed Abbasi, i cili mori 14 vota.
Ai pason udhëheqësin e PPP-së, Raja Faisal Mumtaz Rathore, i cili kishte shërbyer si kryeministër që nga nëntori i vitit 2025. Rathore mori detyrën pasi një mocion mosbesimi rrëzoi paraardhësin e tij, Chaudhry Anwarul Haq.
Asambleja Legjislative e Azad Xhamu dhe Kashmirit (AJK), e cila ka 53 vende, aktualisht ka 46 anëtarë, pasi zgjedhjet për shtatë vende në rrethet Poonch dhe Sudhnoti ende nuk janë mbajtur. Në votimin e së premtes morën pjesë 44 ligjvënës.
PML-N në rrjetin social amerikan X deklaroi se zgjedhja e Gillanit shënoi një “epokë të re zhvillimi për Azad Kashmirin”.
Zgjedhjet rajonale, të planifikuara fillimisht për më 27 korrik, u zhvilluan në faza për shkak të shqetësimeve të sigurisë mes trazirave. Votimi u zhvillua më 27 korrik, 2 gusht dhe 10 gusht, ndërsa votimi në shtatë zona zgjedhore u shty.
PML-N deri më tani ka fituar 25 nga 38 vendet e zgjedhura drejtpërdrejt, ndërsa PPP ka siguruar 12.
I lindur në Muzaffarabad në vitin 1980, Gillani studioi në Universitetin e Londrës SOAS dhe u pranua në profesionin e avokatit në Lincoln’s Inn në vitin 2005. Ai hyri për herë të parë në asamblenë rajonale pasi fitoi zgjedhjet e pjesshme në vitin 2011.
Gillani e ruajti mandatin e tij në vitin 2016 dhe shërbeu si ministër i Arsimit për pesë vjet. Pas humbjeve zgjedhore në vitin 2021 dhe këtë vit, ai u rikthye në asamble më 24 gusht përmes një vendi të rezervuar për teknokratët dhe profesionistët, përpara se të nominohej për postin e kryeministrit.