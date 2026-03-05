Katari raporton sulm me raketa mes përshkallëzimit rajonal

Ministria e Mbrojtjes e Katarit raportoi sot sulm me raketa ndërsa përshkallëzimi vazhdoi në të gjithë rajonin pas një sulmi amerikano-izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e ministrisë tha se vendi është përballur me një sulm me raketa dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore i janë përgjigjur raketave që po vinin.
Ministria u bëri thirrje qytetarëve, banorëve dhe vizitorëve “të qëndrojnë të qetë, t’u përmbahen udhëzimeve zyrtare të lëshuara nga autoritetet e sigurisë dhe të shmangin thashethemet”.
Kanali Al Jazeera me seli në Doha raportoi se shpërthime të forta u dëgjuan në qiellin mbi kryeqytet.
Ndërkohë nuk pati raportime të menjëhershme për viktima.
Parandalimet erdhën ndërsa Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar një ofensivë në shkallë të gjerë ndaj Iranit që nga e shtuna, duke vrarë të paktën 926 persona, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që shënjestrojnë Izraelin si dhe vendet e Gjirit që janë shtëpi e aseteve ushtarake amerikane.