KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës sot

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) bën të ditur se të hënën, më 09.02.2026, do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.
Ky është orari sipas rajoneve:
Prishtina
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2 do të ndërprehet:
Dalja 10kV nr.26 Nexhmi Mustafa (kodi: 11000009) ne dy termine nga ora 09:00 deri 09:30 dhe 17:30 deri 18:00
Vendet: Tophanja, pjesa afër Tjegullores dhe rr.Vushtrrisë. 117. rr. Meto Bajraktari, Haki Taha 361. rr.Xheladin Kurbaliu, 282.Çajupi, Ndue Perlleshi, rr. Meto Bajraktari.
Arsyeja: Ndarja e urave.
2.
NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2
Nga Dalja 10kV nr.26 Nexhmi Mustafa (kodi: 11000009) do të ndërprehet:
NS 10/0.4kV Erzen Hasani 11000009183 nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: Haki Taha.
Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.
3.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2
Dalja 10[kV] Nr.15 Blloku I(kodi: 11000002) do të ndërprehet nga ora 09:00 deri 09:30 dhe 17:30 deri 18:00
Vendet: rr. Mehmet Akif dhe rr. Lidhja e Lezhës.
Arsyeja: Ndarja e urave.
4.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2
Nga Dalja 10[kV] Nr.15 Blloku I do të ndërprehet TS-i:
TS 10/0.4[kV] RTK 1 (kodi: 11000002009 ) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: 166. Rr. Mehmet Akif Ersoy p.n., 114. Rr. Ilaz Agushi, 113. Rr. Xhemajl Prishtina, 1 Tetori, 179.Azem Bejta, 115. Rr. Lidhja e Lezhës 70A, 125. Rr. Rasim Kiçina Nr.5.
Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit
5.
Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:
Dalja 10kV Nr.28 Sigurimi (kodi: 12000020) nga ora (09:00 deri 09:30) dhe (17:30 deri 18:00
Vendet: 117. Rr. Meto Bajraktari, 114. Rr. Ilaz Agushi, 25.Rr.U.Ç.K.-14 Hyr-I-,Kosova 1
Arsyeja: Ndarja e urave.
6.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2
Nga Dalja 10kV Nr.28 Sigurimi do të ndërprehet TS-i:
TS 10/0.4[kV] Gjyqi 2 (kodi: 12000020128 ) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: 114. Rr. Ilaz Agushi
Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.
Prizren
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga NS 35/10[ kV] Dikanca do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Radesha (Kodi: 30037006) nga ora 09:00 deri në ora 15:00
Vendet: fshatrat: Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.
Arsyeja: Revizion i daljes 10kV Radesha, pastrimi i trasesë nga vegjetacioni, shtrëngimi i përçuesve.
Ferizaj
Punime në projekte investive
1.
Nga NS 35/10 [kV] Badovci do të ndërprehet:
Dalja 10 [kV] J11 Janjeva ( Kodi:10014011) prej orës 09:00 deri në ora 15:00
Vendet: Janjevë, Shashkovc, Akllap, Tërbuvc, Gushtericë e Epërme dhe Shushicë.
Arsyeja: Demontimi i trafostacionit të vjetër, demontimi i ormanit të tensionit të ulët, montimi i TS të ri, montimi i ormanit të ri të tensionit të ulët, vendosja e daljeve sipas projektit si dhe punë të tjera në TS Kisha me kode 10014011011.
Mitrovica
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
NS 110/10[kV] Vushtrria 2
Nga Dalja 10[kV] Nadakovci do të ndërprehet në Stabilimentitn e daljes Nadakovc (me kod: 73000014) nga ora 10:00 deri 16:00.
NS 10/0.4[kV] mbesin pa tension:
1.NS 10/0.4[kV]Ropicë (Kodi:73000014012)
2.NS 10/0.4[kV]Ropicë (Malokët)(Kodi:73000014011)
3.NS 10/0.4[kV]Ropicë lagjja Gashi (Kodi:73000014010)
4.NS 10/0.4[kV]Bashollët (Kodi:73000014014)
5.NS 10/0.4[kV]Samadrexhë(Kodi:73000014013)
6.NS 10/0.4[kV]Sopjanët (Kodi:73000014016)
7.NS 10/0.4[kV]TSSH Shalakt(Kodi:73000014015)
8.NS 10/0.4[kV]Samadregjë (Shkolla)(Kodi:73000014018)
9.NS 10/0.4[kV]Gurthyesi (Ceceli)(Kodi:73000014021)
10.NS 10/0.4[kV]Samadrexhë (Malokët)(Kodi:73000014019)
11.NS 10/0.4[kV]Ceceli (Kodi:73000014020)
12.NS 10/0.4[kV]Sllakovc (Kodi:73000014022)
13.NS 10/0.4[kV]Zagori (Kodi:73000014017)
Vendet: Samadrexhë, Ropicë, Maxhunaj, Samadrexhë, Zagori, Ceceli dhe Sllakovc.
Arsyeja: Montimi i ndarësit linjor në fshatin Samadrexhë.
Gjakova
Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
1.
Nga NS 110/10(20) [kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:
kthina J08 – Gjakova II-10kV (me tri dalje 10kV):
1.Dalja 10[kV] Thertorja me kod:(81000129 ) nga ora 10:00 deri 14:00
2.Dalja 10[kV] Gjakova III me kod:( 81000116) nga ora 10:00 deri 14:00
3.Dalja 10[kV] Tranziti me kod:( 81000112) nga ora 10:00 deri 14:00
Vendet: Thertorja, rrugët: Hysni Dobruna, Dëshmorët e Lirisë, Ismajl Qemajli, Martin Camaj, Gjon Nikollë Kazazi,Yjet e Erenikut, Skënderbeu, Migjeni, rr.Tirana dhe rr.Skënderbeu.
Arsyeja: Vendosja e transformatorit toroidal.