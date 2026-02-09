Ballina Lajmet Kosovë KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës sot

KEDS tregon se ku do të ketë ndërprerje të rrymës sot

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) bën të ditur se të hënën, më 09.02.2026, do të kryhen punime të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik.Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të rrymës.
Ky është orari sipas rajoneve:

Prishtina

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10kV nr.26 Nexhmi Mustafa (kodi: 11000009) ne dy termine nga ora 09:00 deri 09:30 dhe 17:30 deri 18:00

Vendet: Tophanja, pjesa afër Tjegullores dhe rr.Vushtrrisë. 117. rr. Meto Bajraktari, Haki Taha 361. rr.Xheladin Kurbaliu, 282.Çajupi, Ndue Perlleshi, rr. Meto Bajraktari.

Arsyeja: Ndarja e urave.

2.

NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2

Nga Dalja 10kV nr.26 Nexhmi Mustafa (kodi: 11000009) do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Erzen Hasani 11000009183 nga ora 09:00 deri 18:00

Vendet: Haki Taha.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

3.

Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2

Dalja 10[kV] Nr.15 Blloku I(kodi: 11000002) do të ndërprehet nga ora 09:00 deri 09:30 dhe 17:30 deri 18:00

Vendet: rr. Mehmet Akif dhe rr. Lidhja e Lezhës.

Arsyeja: Ndarja e urave.

4.

Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2

Nga Dalja 10[kV] Nr.15 Blloku I do të ndërprehet TS-i:

TS 10/0.4[kV] RTK 1 (kodi: 11000002009 ) nga ora 09:00 deri 18:00

Vendet: 166. Rr. Mehmet Akif Ersoy p.n., 114. Rr. Ilaz Agushi, 113. Rr. Xhemajl Prishtina, 1 Tetori, 179.Azem Bejta, 115. Rr. Lidhja e Lezhës 70A, 125. Rr. Rasim Kiçina Nr.5.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit

5.

Nga NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Nr.28 Sigurimi (kodi: 12000020) nga ora (09:00 deri 09:30) dhe (17:30 deri 18:00

Vendet: 117. Rr. Meto Bajraktari, 114. Rr. Ilaz Agushi, 25.Rr.U.Ç.K.-14 Hyr-I-,Kosova 1

Arsyeja: Ndarja e urave.

6.

Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 2

Nga Dalja 10kV Nr.28 Sigurimi do të ndërprehet TS-i:

TS 10/0.4[kV] Gjyqi 2 (kodi: 12000020128 ) nga ora 09:00 deri 18:00

Vendet: 114. Rr. Ilaz Agushi

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit.

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 35/10[ kV] Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Radesha (Kodi: 30037006) nga ora 09:00 deri në ora 15:00

Vendet: fshatrat: Baçkë, Dikancë, Leshtan dhe Radeshë.

Arsyeja: Revizion i daljes 10kV Radesha, pastrimi i trasesë nga vegjetacioni, shtrëngimi i përçuesve.

Ferizaj

Punime në projekte investive

1.

Nga NS 35/10 [kV] Badovci do të ndërprehet:

Dalja 10 [kV] J11 Janjeva ( Kodi:10014011) prej orës 09:00 deri në ora 15:00

Vendet: Janjevë, Shashkovc, Akllap, Tërbuvc, Gushtericë e Epërme dhe Shushicë.

Arsyeja: Demontimi i trafostacionit të vjetër, demontimi i ormanit të tensionit të ulët, montimi i TS të ri, montimi i ormanit të ri të tensionit të ulët, vendosja e daljeve sipas projektit si dhe punë të tjera në TS Kisha me kode 10014011011.

Mitrovica

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

NS 110/10[kV] Vushtrria 2

Nga Dalja 10[kV] Nadakovci do të ndërprehet në Stabilimentitn e daljes Nadakovc (me kod: 73000014) nga ora 10:00 deri 16:00.

NS 10/0.4[kV] mbesin pa tension:

1.NS 10/0.4[kV]Ropicë (Kodi:73000014012)

2.NS 10/0.4[kV]Ropicë (Malokët)(Kodi:73000014011)

3.NS 10/0.4[kV]Ropicë lagjja Gashi (Kodi:73000014010)

4.NS 10/0.4[kV]Bashollët (Kodi:73000014014)

5.NS 10/0.4[kV]Samadrexhë(Kodi:73000014013)

6.NS 10/0.4[kV]Sopjanët (Kodi:73000014016)

7.NS 10/0.4[kV]TSSH Shalakt(Kodi:73000014015)

8.NS 10/0.4[kV]Samadregjë (Shkolla)(Kodi:73000014018)

9.NS 10/0.4[kV]Gurthyesi (Ceceli)(Kodi:73000014021)

10.NS 10/0.4[kV]Samadrexhë (Malokët)(Kodi:73000014019)

11.NS 10/0.4[kV]Ceceli (Kodi:73000014020)

12.NS 10/0.4[kV]Sllakovc (Kodi:73000014022)

13.NS 10/0.4[kV]Zagori (Kodi:73000014017)

Vendet: Samadrexhë, Ropicë, Maxhunaj, Samadrexhë, Zagori, Ceceli dhe Sllakovc.

Arsyeja: Montimi i ndarësit linjor në fshatin Samadrexhë.

Gjakova

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga NS 110/10(20) [kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:

kthina J08 – Gjakova II-10kV (me tri dalje 10kV):

1.Dalja 10[kV] Thertorja me kod:(81000129 ) nga ora 10:00 deri 14:00

2.Dalja 10[kV] Gjakova III me kod:( 81000116) nga ora 10:00 deri 14:00

3.Dalja 10[kV] Tranziti me kod:( 81000112) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Thertorja, rrugët: Hysni Dobruna, Dëshmorët e Lirisë, Ismajl Qemajli, Martin Camaj, Gjon Nikollë Kazazi,Yjet e Erenikut, Skënderbeu, Migjeni, rr.Tirana dhe rr.Skënderbeu.

Arsyeja: Vendosja e transformatorit toroidal.

