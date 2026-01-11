Kemi një robot të Marsit edhe në shtëpi

Kjo do të ishte vërtet e dobishme në një apokalips zombish! Jackery njihet për gamën e saj të gjerë të teknologjive solare dhe të karikimit, por Jackery Solar Mars Bot i kombinon të tria këto për një efekt jashtëzakonisht interesant — dhe shumë praktik nëse po punoni në një rajon pa energji elektrike të besueshme.
I cilësuar si “një robot lëvizës për ruajtjen e energjisë solare që gjen diellin, karikohet vetë dhe dërgon energji kudo që ju nevojitet”, ky robot autonom bëri pikërisht këtë në një demonstrim të drejtpërdrejtë në sallë. Një dritë e fortë në këndin e stendës simulonte rrezet e diellit dhe ndryshonte pozicionin herë pas here për të ndriçuar pika të ndryshme të dyshemesë. Roboti i Jackery-t identifikonte se ku po binte drita çdo herë me shpejtësinë e një mushkonje, dhe pastaj zhvendosej qetësisht në lokacionin e ri për t’u ndalur e për të përthithur ato rreze të shijshme.
Krahu lëvizës sipër robotit ka katër panele solare që mund të hapen për të përftuar fuqinë maksimale, ndërsa pjesa anësore hapet për të zbuluar një sërë portash për të mbajtur të gjitha pajisjet tuaja të karikuara. Imagjinoni sa i rëndësishëm do të ndjeheshit po ta merrnit këtë me vete në një udhëtim kampingu me shokët tuaj!