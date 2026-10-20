Këshilli i Sigurimit i OKB-së diskuton sot për Kosovën

Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet të martën, më 20 tetor, në orën 21:00, për të shqyrtuar raportin gjashtëmujor të Misionit të OKB-së në Kosovë (UNMIK).
Raporti përfshin periudhën nga 16 marsi deri më 15 shtator 2026, ndërsa mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit ku u shqyrtua raporti për Kosovën u mbajt më 9 prill.
Sipas dokumentit, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë ka mbetur stabile.
Megjithatë, raporti nënvizon se bllokada institucionale ka vazhduar, ndërsa përparimi në zbatimin e Marrëveshjes së Brukselit ka mbetur i kufizuar.
Në fokus të raportit janë edhe zhvillimet në fushën e drejtësisë, përfshirë arrestimin e disa personave serbë të dyshuar për krime lufte, si dhe dënimin e tre personave për sulmin në Banjskë.
Dokumenti trajton gjithashtu mbylljen e institucioneve paralele serbe që kanë funksionuar në Kosovë, si dhe zhvillimet lidhur me praninë e misionit të NATO-s, KFOR, në vend.
Një tjetër çështje e përmendur është njoftimi i KFOR-it për tërheqjen graduale të pranisë së përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër.
Raporti përfshin edhe çështjen e përfshirjes së pjesëtarëve të Policisë së Kosovës në masat e sigurisë pranë Manastirit të Deçanit.
Mbledhja e së martës pritet të shërbejë si një mundësi për anëtarët e Këshillit të Sigurimit që të shqyrtojnë zhvillimet politike, institucionale dhe të sigurisë në Kosovë gjatë gjashtë muajve të fundit.