‘Këshilltarët’ që ju frikësojnë me varfëri…

A po ju këshillojnë vërtet për të mirën tuaj, apo po i shërbejnë frikës që ju largon nga besimi dhe guximi?
Varfëria është një rrezik real që kërkon përgjegjësi, maturi dhe planifikim.
Por problemi nis atëherë kur frika nga varfëria ju paralizon, ju pengon të veproni dhe ju largon nga ajo që është e drejtë dhe e dobishme.
Këshillat për kujdes financiar dhe marrjen e përgjegjësive, që ju ndihmojnë të veproni me urtësi, drejtësi dhe dobi për të tjerët, nuk janë nxitje e djallit. Përkundrazi, ato janë shprehje e përgjegjësisë dhe e maturisë.
Mos lejoni që frika nga varfëria t’ju pengojë të bëni atë që është e drejtë.
Le të bëhet varfëria jo burim frike që ju paralizon, por nxitje për zhvillim, përpjekje të ndershme dhe bamirësi.
Besimi nuk na largon nga PËRGJEGJËSIA, por na jep GUXIMIN të përballemi me frikën.
Vehbi Zeqiri