👉- Dje Reisi Presidenti Erdogan përuron lidhjen hekurudhore me shpejtësi të lartë midis Turqisë dhe Evropës, duke nxitur, përkrahur dhe lehtsuar tregtinë.
* Linja përbën një pjesë të rëndësishme të projekteve “Korridori i Mesëm” dhe “Rruga e Zhvillimit”.
Linja hekurudhore me tren super të shpejt do të zvogëlojë kohën e udhëtimit midis Stambollit dhe kufijve grekë dhe bullgarë në 1 orë e 30 minuta, dhe kohën e transportit të mallrave në 3.5 orë.
👉- Nga kjo linjë hekurudhore të shpejt sigurisht se edhe ne shqiptarët do të përfitojm në transport të mallrave dhe tregëti në përgjithësi. Respekt Reisë Erdogan, Allahu ju ruajt. (MV).
Shembull se si duhet atdheu
👉- Dje Reisi Presidenti Erdogan përuron lidhjen hekurudhore me shpejtësi të lartë midis Turqisë dhe Evropës, duke nxitur, përkrahur dhe lehtsuar tregtinë.