Gazetarja azere Nigar Ögeday ka publikuar një video ku flet me pasion për vendimin e fundit të qeverisë së Azerbajxhanit:
– Po kalojmë kohë jashtëzakonisht të vështira.
– Ata e kanë shkatërruar sektorin e artit dhe kulturës dhe e kanë kthyer televizionin tonë shtetëror në një klub nate; megjithatë, kjo nuk u mjaftoi.
– Sionistët kanë marrë nën kontroll mediat tona… Ky është realiteti: mediat azere janë të pushtuara nga sionistët.
– Kjo nuk mjaftoi; sot, ata kanë vendosur të shkatërrojnë arsimin në Azerbajxhan.
– Për të shkatërruar çdo shoqëri, nuk ke nevojë të shkatërrosh ushtrinë e saj; mjafton thjesht të shkatërrosh sistemin e saj arsimor për të dalë fitimtar.
– Sot, me pretekstin e hixhabit, po shembet e ardhmja e Azerbajxhanit.
– Zotërinj të qeverisë:
– Po merrni vendime të gabuara!
– Feja është një zgjedhje personale, ndërsa arsimi është e ardhmja; nuk mund të ndërhyni në zgjedhjet e njerëzve.
– Në të vërtetë, është detyrë e çdo shteti të qëndrojë pranë qytetarëve të tij dhe të sigurojë që ata të marrin arsimim.
– Nuk ka asnjë nen në Kushtetutën e Azerbajxhanit që e ndalon hixhabin.
– Gazetarja gjithashtu publikoi një video të një ushtari azer që thotë:
– “E kam sakrifikuar pikërisht këtë dorë në betejat e Luftës së Dytë të Karabakut.”
– “Dhe sot, ata ma shpërblejnë duke thënë se vajza ime nuk mund të shkojë në shkollë thjesht sepse mban hixhab.”
– “Apeli im drejtuar Ministrit të Arsimit dhe Presidentit të Azerbajxhanit:”
– “Ne nuk e derdhëm gjakun tonë vetëm për të parë fëmijët tanë në lot dhe të penguar për të ndjekur shkollën.”
– Gazetarja komentoi videon duke thënë:
– “Ministër i Arsimit, ky hero zotëron më shumë burrëri se ti.” – Ju po hakmerreni ndaj të rinjve që çliruan tokat e Karabakut.
Por për hir të kujt?
Për hir të armenëve… apo për hir të sionizmit?
– A jemi bërë ne në Azerbajxhan skllevër të sionizmit në këtë shkallë?
– Ndaloni së luajtur me këtë popull. – I drejtohem Presidentit Aliyev: A nuk ishit ju ai që, pak kohë më parë, u shprehët kundër përhapjes së islamofobisë në Evropë?
– Si i pajtoni veprimet tuaja me fjalët e babait tuaj, Heydar Aliyev, i cili tha:
“Ne kurrë nuk do të largohemi nga besimi dhe feja jonë; do ta ndjekim këtë rrugë, duke marrë frymëzim nga këto burime të spiritualitetit për të siguruar të ardhmen tonë…”
– Për çfarë po hakmerreni? Këta zyrtarë — shumica e të cilëve janë të arratisur. A nuk ndjeni turp para nënave dhe fëmijëve të dëshmorëve — grave që mbajnë hixhab, ashtu siç vetë dëshmorët u ndanë nga kjo jetë duke thirrur “Allahu Ekber”?
Madje as armenët nuk bënë atë që po bëni ju.
Sot, në vendet e krishtera ku Presidenti Aliyev pretendon se islamofobia është e përhapur gjerësisht, ka më shumë respekt për gratë që mbajnë hixhab sesa në vendin tonë.
Jepini fund menjëherë kësaj absurditeti!
Në artikullin tim të djeshëm, shkrova se brenda vendit po vepron një dorë që përgatit një grusht shteti në Azerbajxhan, dhe se ky grusht shteti po orkestrohet nga një shtresë njerëzish të arsimuar në Evropë, të cilët arritën pozicione të larta në Azerbajxhan duke përdorur fonde sioniste.
Sot, jam i indinjuar me ata që i detyrojnë vajzat me hixhab ta heqin atë; pashë një video të një mësueseje me hixhab dhe dy vajzave të reja në klasën e saj që mbanin hixhab, ndërsa dilnin nga shkolla duke qarë me dënesë.
Një ditë, ju vendimmarrës do të mbyteni nga ato lot.
Ky popull nuk do t’jua falë. Kini parasysh se do ta paguani çmimin për veprimet tuaja, një nga një.
Sepse gjithçka mund të falet — përveç tradhtisë ndaj popullit!
Presidentit Ilham Aliyev…
Nëse dikush ka fuqinë ta ndalojë këtë, jeni vetëm ju, sepse kudo thuhet se kjo po ndodh me urdhrin tuaj.
Megjithatë, ende nuk mund ta besoj se ju vetë do të shkaktonit një dëm të tillë. Ndalojeni — jepini fund kësaj! Ndalojini ato drejtoresha shkollash arrogante, të cilat janë më sioniste se… “sionistët” – më hebreje se vetë hebrenjtë,
Dhe më të pamëshirshme e vrastare se vetë Izraeli.
Sepse kjo është një masakër; t’i mohosh arsimin një njeriu dhe t’i shkatërrosh të ardhmen
Është njësoj si të vrasësh një fëmijë me bombat izraelite –
Madje, është edhe më keq. Ndalojeni këtë masakër; ndalojeni këtë masakër ndaj arsimit! x.com/NekadarolduTR/…
Sot, me pretekstin e hixhabit, po shembet e ardhmja e Azerbajxhanit
Gazetarja azere Nigar Ögeday ka publikuar një video ku flet me pasion për vendimin e fundit të qeverisë së Azerbajxhanit: