Këto janë pesë arsyet pse mund të keni dhimbje shpine

Dhimbja e shpinës mund të ndodhë për shumë arsye, nga qëndrimi jo i duhur deri tek qëndrimi ulur për një kohë të gjatë.

Nëse nuk i ndryshojmë disa zakone të këqija, kjo dhimbje do të shfaqet gjithnjë e më shpesh dhe do të bëhet më e fortë me kalimin e moshës. Mjekët thonë se për këtë duhet të bëjmë disa gjëra.

Mbani ngrohtë pjesën e poshtme të shpinës

Mbajeni pjesën e poshtme të shpinës të ngrohtë. Sapo të ftohet jashtë, vishuni në përputhje me temperaturën. Edhe shëtitjet e shkurtra në rrugë me rroba të papërshtatshme mund të shkaktojnë shumë sëmundje të pakëndshme, madje edhe të rrezikshme. Një nga problemet është spazma e muskulit kurrizor.

Mos mbani çanta të rënda mbi supe

Një ngarkesë e tillë ka një ndikim negativ në shtyllën kurrizore, dhe kryesisht dëmton qëndrimin. Dhimbjet e kokës janë gjithashtu një pasojë e këtij zakoni të keq. Është shumë më mirë ta mbani ngarkesën në çantën e shpinës, ku pesha shpërndahet në mënyrë të barabartë, shkruan abcnews.

Bëni një pushim kur punoni ulur

Nëse kaloni shumë kohë në tavolinë, duke bërë punë zyre, është shumë e rëndësishme që herë pas here të bëni pushime. Ecni, ngrihuni disa herë, shtrini krahët. Çdo aktivitet fizik do të jetë i mirë për shëndetin e shpinës. Ju gjithashtu mund të masazhoni qafën, kështu që do të përmirësoni qarkullimin e gjakut në tru.

Flini në një dyshek të fortë

Dyshekët e butë mund të jenë më të rehatshëm, por janë fatale për shpinën. Veçanërisht të rrezikshëm janë shtretërit me susta, në të cilët kur jeni shtrirë përkulet shpina.

Ndryshoni rregullisht pozicionin e trupit

Kur jeni ulur, në këmbë ose shtrirë, përpiquni të mos qëndroni në një pozicion për një kohë të gjatë. Ndryshoni rregullisht pozicionin e trupit dhe jepini shpinës një mundësi për të ndjerë lëvizjen, për të qenë në një pozicion që është më komod për ta.