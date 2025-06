Kinezët prezantuan një motor të ri V8

Great Wall Motors (GWM), prodhuesi i njohur kinez i automjeteve, ka prezantuar një motor të ri V8 me kapacitet 4.0 litra dhe dy turbopompë, në Panairin e Automobilave në Shangai.

Ky motor, me një kënd prej 90 gradësh midis cilindrave, është i pajisur me sistem të dyfishtë të injektimit të karburantit dhe dy pompa vaji, duke arritur deri në 8000 rrotullime për minutë.

Pavarësisht performancës së lartë, GWM planifikon ta përdorë këtë motor në një sistem hibrid plug-in, ku një motor elektrik është vendosur midis motorit të djegies dhe transmisionit, duke mundësuar edhe lëvizjen vetëm me energji elektrike.

Ky motor është i destinuar për automjete luksoze, SUV dhe kamionçina që kërkojnë fuqi shtesë për tërheqje.

Komponenta hibride do të ofrojë një lëvizje më të pastër në mjedise urbane dhe fuqi shtesë sipas nevojës. Modeli i parë që pritet të pajiset me këtë motor është SUV-i off-road Tank 300, një automjet me dizajn kutie që kujton SUV-të amerikane. Megjithatë, nuk është konfirmuar ende nëse ky model do të jetë i pari që do të marrë motorin e ri V8.

Interesant është fakti që dega australiane e GWM ishte e para që ndau këtë lajm në rrjetet sociale. Në Australi, GWM tashmë ofron një gamë të gjerë SUV-sh dhe kamionçina, përfshirë modelin Tank, i cili aktualisht shitet me motorë turbo-benzinë 2.0 litra, turbodizel 2.4 litra dhe si hibrid.

Ky prezantim tregon përkushtimin e GWM për të kombinuar performancën e lartë me teknologjinë hibride, duke ofruar zgjidhje të avancuara për tregun global të automjeteve.