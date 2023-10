Kjo është arsyeja pse duhet të pini ujë me limon çdo ditë

A e dini se pirja e ujit me limon çdo ditë ka shumë përfitime shëndetësore? Aq shumë sa që ndoshta do të ndiheni të prirë të vraponi spontanisht në treg për të rezervuar atë frut të verdhë.

Të gjithë ne plakemi, por kjo nuk do të thotë se duhet të kënaqemi me lëkurën e varur.

Falë dozës së madhe të vitaminës C, uji me limon ndihmon në riparimin e qelizave të dëmtuara të lëkurës dhe redukton njollat, brazdat e thella, rrudhat dhe linjat e imëta.

Uji me limon ndihmon për të ruajtur shëndetin e flokëve tuaj. Vetitë e mira të limonit gjithashtu forcojnë rrënjët e flokëve, duke nxitur rritjen e flokëve të rinj. Gjithashtu, uji me limon ka një veti astringente që mund të ndihmojë në uljen e yndyrës së flokëve.

Keni gjakderdhje të mishrave të dhëmbëve? Mbushni një gotë me ujë të vakët dhe shtoni lëngun e një limoni. Do të vini re se pas një minute shpëlarje, gjakderdhja pakësohet. Ky efekt pastrues me ujë me limon ndihmon gjithashtu në shërimin nga sëmundja.

Keni temperaturë të lartë apo dhimbje fyti? Uji me limon ndihmon në vrasjen e baktereve.