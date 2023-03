Kjo është pija “magjike” që lufton sëmundjet e zemrës

Arteriet janë ato që transportojnë gjakun e pasuruar me oksigjen në çdo pjesë të trupit, ndaj nëse ato mbartin “papastërti” qarkullimi i gjakut do të ngadalësohet e zemra do të fillojë të shfaqë probleme.

Me papastërti nënkuptojmë yndyrën e cila vesh jo vetëm muret e zemrës por dhe të arterieve duke shkaktuar sëmundjet kardivaskulare njohur ndryshe si vrasësit e heshtur.

Yndyra e lartë në gjak është si pasojë e një regjimi jo të rregullt e të shëndetshëm ushqimor, por për fat të mirë ju mund të mbanin nën kontroll gjendjen e tuaj nëse ndiqni një stil të shëndetshëm jetese.

Veç saj, ju mund të përgatisni gjithashtu një pije “magjike” që jo vetëm pastron arteriet nga yndyra por do të përshpejtojë dhe qarkullimin e gjakut:

Përbërësit:

Katër limonë

Katër thelpinj hudhër

Xhinxher

Dy litra ujë

Udhëzime:

Pritini limonët në copa të vogla

Vendosini të gjithë përbërësit, përveç ujit, në shtrydhëse.

Hidheni masën e përftuar në një tas të thellë.

Në një tenxhere zieni 2 litra ujë dhe më pas hidhni në të masës e përgatitur më parë.

Lëreni të ftohet dhe më pas vendoseni në një kavanoz qelqi.

Futeni në frigorifer dhe pija është gati për t’u konsumuar.

Çdo ditë pini një gjysmë gotë në mëngjes më stomakun bosh.

Piheni për 3 javë dhe më pas bëni pushim 7 ditë.

Nëse është e nevojshme mund ta përsërisni sërish.