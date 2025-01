Nëse shikon njerëzit që çdo gjë e marrin me shaka dhe tallen në kohë katasatrofash, dije se varfëria mbi ato është ulur këmbëkryq. Ato janë një popull që i ka mbulur kotësia, i ka pushtuar nënshtrimi dhe inferioriteti. Më ngjasojnë me atë person të cilit i ka ardhur vdekja dhe ai është i dehur nga pija me shpresën se nuk do ta marrë vdekja.

——

Nga: Babai i sociologjisë Botërore IBN HALDUN



Hoxhë Vladimir Kera