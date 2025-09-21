Konfirmohet data e lansimit të Honor X9d – zbulohen disa specifikime

Honor po përgatit një ngjarje të re lansimi për Honor X9d e tij të ardhshëm.
Pajisja do të lansohet të mërkurën, më 24 shtator, në Malajzi në orën 15:00 sipas orës lokale dhe Honor ndau disa imazhe dhe specifikime kryesore përpara lançimit.
X9d ka një dizajn të ngjashëm me Honor X70 i cili u lansua në Kinë në korrik. Ashtu si X70, X9d i ardhshëm gjithashtu krenohet me një rezistencë ndaj ujit dhe pluhurit IP69K dhe një bateri masive prej 8,300mAh silic-karbon (Si/C).
Honor gjithashtu po reklamon qëndrueshmëri të përmirësuar me një kornizë që “përballon” goditjet.
Gjithashtu do të shohim të njëjtën ngjyrë kafe të kuqe dhe një version të ri Sunlight Gold.
Imazhet zbulojnë se pajisja do të ketë një kamerë kryesore 108MP me OIS dhe jo një kamerë kryesore 50MP si Honor X70.