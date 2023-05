Real Madridi dhe Barcelona do të ballafaqohen mes vete edhe një herë tjetër para nisjes së sezonit të ri 2023/2024.

Të dyja ekipet do të përgatiten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me dyshen e Premier Leagues, Arsenalin dhe Manchester Unitedin, si dhe me dyshen e futbollit italian, Juventusin dhe Milanin.

Ndeshja “El Clasico” para nisjes së sezonit të ardhshëm është vendosur të luhet më 29 korrik në Dallas.