Konsumoni rrush për djegie të dhjamit

Dietën me rrush e ka zbuluar Dr. Ana Bins, eksperte e njohur britanike e dietave, e me të as që do të ndjeni se jeni në dietë, ndërsa pa mundim dhe pa uri për një javë mund t’i humbni madje edhe tre kilogramë.

Për t’ia arritur qëllimit, në ditë nuk guxoni të konsumoni më shumë se 1.200 kalori. Përveç kësaj, duhet të konsumoni 400 gramë rrush, që përmban 280 kalori shtesë, kështu që llogaritja mund t’ju hutojë. Me planin tonë javor të të ushqyerit këtë do ta bëni shumë lehtë, e do të konsumoni aq kalori sa ju nevojiten. Përveçqë do të humbni peshë, falë rrushit zorrët tuaja do të punojnë më mirë, organizmi do të jetë më i pastër dhe do t’i djegë më shpejtë rezervat e dhjamit.