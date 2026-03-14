Koreja e Veriut lëshon raketë të dyshuar balistike të drejt Detit Lindor

Koreja e Veriut lëshoi një raketë të dyshuar balistike të shtunën, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Japonisë, transmeton Anadolu.
Projektili duket se tashmë ka rënë, raportoi Kyodo News, duke cituar ministrinë.
Shefat e Shtabit të Përbashkët të Koresë së Jugut kanë deklaruar se kanë detektuar lëshimin e të paktën një projektili të paidentifikuar drejt Detit Lindor, por nuk dhanë detaje të tjera, tha Yonhap News Agency.
Koreja e Veriut për herë të fundit lëshoi disa raketa balistike me rreze të shkurtër drejt Detit Lindor më 27 janar.
Lëshimi i fundit vjen në një kohë kur Koreja e Jugut dhe SHBA-ja po zhvillojnë stërvitjen e tyre vjetore ushtarake pranverore “Freedom Shield”.