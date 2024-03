Kosova bëhet me Qendër Shtetërore Kibernetike

Është mbajtur ceremonia e inaugurimit të Qendrës Shtetërore Trajnuese për Siguri Kibernetike.

Kryeministri i repulikës së Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se realizimi i kësaj qëndre ka qenë prioritet qeveritar.

“Nga sulmet kibernetike të sponsorizuara nga shtetet jo demorkratike bota ballafaqohet me situata qe cënojnë sigurine e vendeve, trajnimi dhe edukimi është vepra e vetme e kapërcimit. Është ndër që gjendem sot para jush. Janë hartuar 10 nga 14 aktet ligjore që jane të domosdoshme dhe janë të rendesishme në miratimin e këtij ligji”, ka thënë Kurti, transmeton IndeksOnline.

Kurti tha kjo nismë përbën bindjen tonë që kjo qendër është një ndër instutucione kyqe e parasheh në ligjin e ri.

“Ne e rikonfirmojnë për një Kosovë më të sigurtë”, tha ai.

Ndërsa ministri i Mbrotjes Ejup Maqedonci, theksojë “Sulmet kibernetike janë çdo here e me të shpeshta. Krijimi i kësaj qendre ka qenë një ndër prioritetet e para të këtij viti. Do të ofrojë trajnime rreth rreziqeve nga sulmet kibernetike”, tha ai