Kombëtarja e Kosovës do të luajë një ndeshje miqësore me Zvicrën.

Federata e Futbollit e Zvicrës ka njoftuar se do të luajë dy ndeshje miqësore në muajin mars, përcjell lajmi.net.

Në muajin mars, Zvicra do të përballet me Anglinë, e pastaj edhe me Kosovën.

Ndeshja ndaj Kosovës do të luhet më 29 mras, në Zurich.Stadiumi do të jetë ai ‘Letzigrund’