Kosovë mposht Suedinë në “Fadil Vokrri”

Kombëtarja e Kosovës në futboll, ka reflektuar pas humbjes së thellë në ndeshjen hapëse të kualifikimeve për Kampionatin Botëror 2026.
Tri ditë pas disfatës 4:0 në Basel nga Zvicra, Kosova ka shënuar fitoren e parë në kuadër të Grupit B kualifikues.
Të hënën mbrëma, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, Kosova e mposhti Suedinë me rezultatin 2:0 për të arkëtuar pikët e para.
Me këtë fitore, Kosova ka tubuar 3 pikë, duke e lënë prapa vetes Suedinë dhe Slloveninë që kanë nga një pikë pas barazimit në ndeshjen e ndërsjellë në kuadër të xhiros së parë.
Dy golat e shënuar në pjesën e parë, i dhanë Kosovës fitoren e madhe në stadiumin e stërmbushur me tifozë.
Elvis Rexhbeçaj dhe Vedat Muriqi shënuan golat e fitores për “Dardanët” që treguan paraqitje të mirë dhe krejtësisht tjetër në krahasim me atë ndaj Zvicrës.
“Dardanët” e nisën mirë ndeshjen dhe qysh në minutën e 10-të, lëshuan një rast ideal nëpërmjet Albion Rrahmanit që dështoi përballë portierit suedez.
Suedia u kundërpërgjigj në minutën e 25-të me anë të Viktor Gyokeresit, gjuajtjen e të cilit e priti Arijanet Muriq, në aksionin e radhës Kosova kaloi në epërsi.
Një kundërsulm i shpejtë i Kosovës në minutën e 26-të, ku Dion Gallapeni asistoi për Rexhbeçajn, i cili zhbllokoi rezultatin duke elektrizuar atmosferën në tribuna.
Kur pritej përfundimi i pjesës së parë, Kosova e dyfishoi epërsinë dhe këtë herë me Muriqin, që shënoi në minutën e 42-të pas bashkëveprimit me Albion Rrahmanin.
“Dardanët” e kërkuan golin e tretë edhe në pjesën e dytë dhe patën një rast të mirë me anë të Florent Muslijës, gjuajtja e të cilit shkoi pranë pingules. Në fakt, Muslija dështoi edhe në minutën e 89-të përballë me portierin kundërshtar.
Në anën tjetër, Suedia u përpoq të bënte diçka më shumë dhe në 20-të minutat e fundit e inkuadroi edhe Alexander Isakun por nuk arriti të shënojë as golin e nderit.
Isak në minutën e fundit shtesë tentoi nga afërsia por portieri Muriq ishte në vend.
Duhet theksuar se te Kosova në këtë triumf të madh debutoi edhe Veldin Hoxha, që u inkuadrua në minutën e 90-të.
Kosova ndeshjen e mbylli me një lojtar më pak, pasi Lindon Emërllahu u ndëshkua direkt me karton të kuq, vetëm gjashtë minuta pasi u inkuadrua në lojë nga banka e rezervistëve.
Pas dy xhirove të luajtura në Grupin B, Zvicra është lidere me 6 pikë pasi e mposhti Slloveninë 3:0.
Duelet e radhës në kuadër të kualifikimeve për Botërorin 2026, Kosova i luan muajin tjetër, ku më 10 tetor e pret Slloveninë në shtëpi, përpara se të përballet me Suedinë në udhëtim tri ditë më vonë.