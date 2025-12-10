Kremlini: Ne po punojmë për paqe, jo për armëpushim në çështjen e Ukrainës

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se ata po i japin përparësi nënshkrimit të dokumenteve që do të sigurojnë paqe afatgjate në Ukrainë, transmeton Anadolu.
Lidhur me deklaratat e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në vendin e tij, Peskov e përshkroi atë si një zhvillim të ri. “Kjo është ajo për të cilën presidenti rus Vladimir Putin ka folur një kohë të gjatë. Prandaj, ne do të monitorojmë zhvillimet përkatëse”, tha ai.
Ndërsa për deklaratën e Zelenskyyt se ata po punojnë për një armëpushim lidhur me sulmet e ndërsjella ndaj infrastrukturës energjetike, Peskov tha: “Një paqe e qëndrueshme, e garantuar dhe afatgjatë e arritur përmes nënshkrimit të dokumenteve përkatëse është përparësia jonë absolute. Rusia po punon për paqe, jo për një armëpushim”.
Peskov vlerësoi deklaratat e presidentit të SHBA-së, Donald Trump në intervistën për gazetën “Politico”, duke thënë: “Deklaratat e Trumpit për çështje të tilla si anëtarësimi i Ukrainës në NATO dhe humbja e territorit të saj janë në përputhje me qasjen tonë”.