Kthehuni te Zoti…!

✍️- Kthehuni dhe pendohuni te Zoti menjëher, që nga sonte. Mendoni dhe mbajeni veten përgjegjës, dhe jini si një partner tamaqar që i kërkon llogari partnerit të tij: Çfarë keni humbur, çfarë keni lënë pas dore dhe çfarë keni dështuar të bëni?
-Mendoni për momentin kur largoheni nga kjo botë pa status, pa pozicion, pa pushtet, pa asgjë me vete. Mendoni për momentin kur hyni në një varr të ngushtë ku familja, miqtë dhe të dashurit tuaj ju lënë, duke ju lënë me veprat tuaja në duart e Zotit të Gjithëmëshirshmit. Mendoni për momentin kur thirreni para gjithë krijimit, për t’ju folur Zoti i Plotfuqishëm, pa përkthyes midis jush dhe Tij.
👈- Mendoni për momentin kur vendosen peshoret për t’ju matur veprat e juaja. Mendoni për momentin kur ngrihet ura. Mendoni për momentin kur shihni Ferrin, Zoti na ruajttë prej tij, të sjellë me shtatëdhjetë mijë frerë, secili fre i mbajtur nga shtatëdhjetë mijë engjëj.
Pra, vëllau im i dashur! A e keni kujtuar veten për këtë të vërtetë? A e keni kujtuar vdekjen? A jeni përgatitur për ditën kur do të largoheni nga kjo botë? Kush prej nesh e ka shkruar testamentin e tij dhe e ka vendosur nën kokën e tij çdo natë?
🌴- O ju që jeni të zënë me mendime të kota! A e keni harruar ditën kur do të largoheni nga kjo botë? Të dilni para Zotit tuaj, dhe vdekja nuk është fundi, por unë them: Ne do të ringjallemi për t’u pyetur para Mbretit të Mbretërve dhe të Plotfuqishmit të qiejve dhe të tokës. Do të paraqitemi para këtij gjyqi të madh për të cilin Zoti i Plotfuqishëm tha: “Kushdo që bën të mirë sa një grimcë atomi, do ta shohë atë, dhe kushdo që bën të keqe sa një atom, do ta shohë atë.” (El-Zelzeleh: 7-8).
👈- Do të thirreni me emrin tuaj dhe emrin e babait tuaj: Ku është filani, bir i filanit? “Dhe do të fryhet në Sur; ajo është Dita e Kërcënimit.” (Kaf: 20)
Është Dita e Ringjalljes, Dita e Pendimit dhe e Keqardhjes, Dita e Britmës, Dita e Realitetit të Pashmangshëm, Dita e Fatkeqësisë Goditëse, Dita e Fatkeqësisë që Po Afrohet. “Është Dita kur do ta shihni atë; Çdo nënë që ushqen me gji do të shpërqendrohet nga ajo që po ushqente me gji, dhe çdo grua shtatzënë do ta lëshojë barrën e saj, dhe do t’i shihni njerëzit [duken] të dehur, ndërsa ata nuk janë të dehur; por dënimi i Allahut është i ashpër.
(El-Haxh: 2)
🌴- Është Dita e Llogarisë : “Dhe çdo shpirt do të dalë me të një shofer dhe një dëshmitar.” (Kaf: 21).
Tregohet nga Uthman ibn Affan – siç transmetohet nga Ibn Kethiri – se ai tha në predikimin e tij: “Një shofer do ta çojë robin te Zoti, dhe një dëshmitar do të dëshmojë për veprat e robit para Zotërisë së tij.” Do të drejtoheni te Zoti i Lartësuar dhe do t’ju thërrasin: “O i mjerë!”
Në mënyrë që Mbreti i Mbretërve të mund t’ju flasë pa përkthyes! Mendoni për këtë menjëher sonte: nëse do të ktheheni në shtëpi dhe do të gjeni një polic që ju jep një letër që thotë: “Ju kërkohet të paraqiteni nesër para njërit prej gjyqtarëve të përulur, të varfër, të dobët dhe të poshtëruar të kësaj bote”, ju nuk mund të flini sonte. Do të mendoni thellë. A e keni menduar situatën në të cilën do t’ju pyesë Mbreti i Mbretërve, i Plotfuqishmi, Zoti i qiejve dhe i tokës?
👈- Sa nga të dashurit dhe vëllezërit tanë sot zhyten në bekimet e Zotit dhe jetojnë në bujarinë e Tij, por vazhdojnë të mos i binden Atij? Pse? Ata thonë: “Unë jam ende i ri!” Me vullnetin e Zotit, nëse plakem, do të pendohem tek Zoti dhe nuk do të largohem kurrë nga xhamitë! Ne themi: Vdekja nuk kursen as të riun as të vjetrin dhe Zoti nuk garanton që askush të jetojë deri nesër. Abdullah ibn Umeri tha: “Kur të vijë mbrëmja, mos prisni mëngjesin dhe kur të vijë mëngjesi, mos prisni mbrëmjen.”
🌴- O ju, zemra juaj e të cilëve është zbutur, gjymtyrët tuaja janë përulur dhe sytë tuaj kanë derdhur lot, pendohuni tek Zoti dhe zotohuni para Zotit tuaj tani se do të pendoheni, do të braktisni mëkatet, do të braktisni keqbërjet, kurthet dhe do të ndiqni rrugën e Pejgamberit të dashur Muhamedit (paqja dhe bekimet qofshin mbi të). Sepse, për Zotin, sado e gjatë të duket kjo botë, është e shkurtër dhe sado e madhe të duket, është e parëndësishme.
🌴- Pendohuni te Zoti dhe dijeni se Zoti – i cili është i pavarur nga të gjitha krijesat – do të gëzohet me pendimin tuaj, do të gëzohet me kthimin tuaj, do të gëzohet me afrimin tuaj. Dëgjoni Zotin tuaj ndërsa ju thërret: “Thuaj: “O robërit e Mi që i keni bërë keq vetes (duke mëkatuar), mos e humbni shpresën nga mëshira e Zotit. Vërtet, Zoti i fal mëkatet të gjitha. Vërtet, Ai është Falësi, Mëshirëploti. (Ez-Zumer: 53)
Prof. ass. dr. Musa Vila