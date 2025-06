Kufijtë që munguan!

“Pse je këtu?” – e pyeti një i burgosur i vjetër një djalë të ri, që sapo kishte mbërritur në qeli.

I riu uli kokën. E kishte të vështirë të fliste, por ndjeu nevojën ta bënte.

“Prindërit e mi… nuk më thanë kurrë ‘jo’,” – tha me zë të ulët.

“Që kur isha fëmijë, më dhanë gjithçka. Nëse doja një lodër, e merrja. Nëse nuk bëja detyrat, më mbronin para mësuesve. Nëse futesha në telashe, gjithmonë gjenin një justifikim për mua. Kurrë nuk më vunë kufij.

U tregoja mungesë respekti mësuesve, gënjeja, sillesha keq… por ata thoshin gjithmonë të njëjtën gjë:

‘Është ende një fëmijë.’

Një ditë vodha një stilolaps në një dyqan. Më panë, por më mbrojtën:

‘Nuk është ndonjë gjë serioze, është thjesht një stilolaps.’

Pastaj vodha një biçikletë. Më pas një celular, një portofol… një motoçikletë.

Dhe tani jam këtu – në burg – për vjedhje.”

“Çfarë thonë prindërit e tu tani?” – e pyeti burri.

“Ata ende mendojnë se ishte thjesht fat i keq. Që u shoqërova me njerëz të gabuar. Ata mendojnë se shoqëria është fajtore.”

I burgosuri më i vjetër lëshoi një psherëtimë të thellë.

“Burgjet nuk janë plot vetëm me ata që kanë zgjedhur të bëjnë gabime. Janë plot edhe me fëmijë që kurrë nuk u mësuan se çfarë do të thotë të bësh një gabim. Nëse nuk vendosen kufij në shtëpi, rruga do t’i mësojë ato kufij – por në mënyrën më të ashpër.”



Mesazhi i tregimit

Nëse dëshiron të rritësh një njeri të fortë, mos i jep gjithçka që kërkon.

Mësoja atij gjithçka që i nevojitet. Mos e mbro nga gabimet, por ndihmoje t’i kuptojë dhe t’i korrigjojë në kohë – për t’i shmangur pasojat që mund t’i kushtojnë shtrenjtë.

Të duash një fëmijë nuk do të thotë t’ia plotësosh çdo dëshirë, por ta përgatitësh për jetën, që të mos humbasë, kur ajo e vendos përballë vështirësive.