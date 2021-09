Kujdes, kjo sëmundje e rrezikshme po i prek 20 për qind të vajzave të reja

Gjëja më e rëndësishme është që gruaja që vuan nga periodat e dhimbshme, të vizitojë herët një gjinekolog, të bëjë një diagnozë të duhur dhe të fillojë trajtimin së shpejti për të parandaluar përparimin e sëmundjes

Endometrioza është një gjendje e zakonshme që prek rreth 20% të grave të reja. Është një sëmundje në të cilën legeni rrjedh gjak së bashku me ciklin menstrual çdo muaj. Gjatë një periudhe kohore, kjo shkakton grumbullimin e gjakut të errët ngjyrë çokollatë në vezoret e quajtura kist çokollate ose kist endometriotik. Ky gjak i vjetër mund të grumbullohet kudo dhe mund të bëjë që organet e legenit të ngecin, të shtrembërohen dhe të dëmtohen. Gjakderdhja madje mund të ndodhë brenda mureve të mitrës dhe kjo quhet adenomyosis, sipas The Helthisite.

Fatkeqësisht, kjo është një gjendje progresive dhe do të vazhdojë të rritet me kalimin e kohës. Ankesat kryesore që kanë gratë janë ato të dhimbjes së barkut të poshtëm para dhe gjatë periodave ose ndonjëherë dhimbje të vazhdueshme të legenit. Gjithashtu mund të ketë gjakderdhje të rëndë gjatë menstruacioneve. Disa gra përballen me pamundësinë për të mbetur shtatzënë, e njohur ndryshe si infertilitet.

Diagnoza e Endometriozës

Diagnoza bëhet me ekzaminim klinik dhe një sonografi të mirë të legenit, testet e gjakut si CA125 mund të ngrihen në këtë gjendje. Ndonjëherë një MRI mund të jetë e nevojshme për diagnozë. Trajtimi varet nga mosha e gruas, sa të rënda janë simptomat e saj dhe nëse ajo po planifikon një shtatzëni apo jo. Për sa kohë që periodat vazhdojnë të vijë, sëmundja do të vazhdojë të rritet për shkak të gjakderdhjes brenda legenit dhe kështu periodat duhet të ndalen me ndonjë metodë, për të ndaluar përparimin e sëmundjes.

Trajtim i rekomanduar sipas moshës për gratë që vuajnë nga sëmundja

Te vajzat e reja, pilulat e vazhdueshme të hormoneve funksionojnë shumë mirë. Ata ndalojnë menstruacionet përkohësisht, duke dhënë kështu lehtësim dhimbjeje si dhe parandaluar përparimin e sëmundjes. Tek gratë e moshuara, një herë në muaj injeksionet mund të prodhojnë menopauzë të përkohshme dhe t’i japin lehtësim pacientit. Nëse pacienti nuk dëshiron shtatzëni, një pajisje intrauterine hormonale e vendosur brenda mitrës për pesë vjet mund të japë lehtësim të mirë.

Nëse gruaja kërkon të mbetet shtatzënë, ajo mund të provojë shtatzëninë me ilaçe për disa muaj. Shpesh ajo kërkon kirurgji laparoskopike nëse sëmundja është e rëndë. Përmes këtij operacioni, kistet.