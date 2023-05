“Kumbari i AI” largohet nga Google: Inteligjenca Artificiale po rrezikon njerëzimin

Një studiues i shquar i inteligjencës artificiale i njohur si “Kumbari i AI” ka lënë punën në Google – tani thotë se i vjen keq për ‘shpikjen’ që ka bërë kohët e fundit për shkak të rreziqeve që ajo paraqet për shoqërinë.

Dr. Geoffrey Hinton është një shkencëtar i njohur kompjuterave, i cili vlerësohet gjerësisht për hedhjen e themeleve të AI që përfundimisht dërgoi në krijimin e chatbot-eve të njohura si ChatGPT i OpenAI dhe sisteme të tjera të avancuara, raporton nypost.

Burri 75-vjeçar i tha New York Times se u largua nga Google në mënyrë që të mund të flasë hapur për rreziqet e zhvillimit të pakufizuar të AI – duke përfshirë përhapjen e dezinformatave, trazirat në tregun e punës dhe mundësi të tjera, më të liga.

“Ngushëlloj veten me justifikimin normal: nëse nuk do ta kisha bërë unë, dikush tjetër do ta bënte”, tha Hinton.

“Shikoni se si ishte pesë vjet më parë dhe si është tani”, shtoi Hinton, “Merre ndryshimin dhe përhape atë përpara. Kjo është e frikshme”.

Hinton ka frikë se AI vetëm do të bëhet më i rrezikshëm në të ardhmen – me “aktorë të këqij” që potencialisht shfrytëzojnë sistemet e avancuara “për gjëra të këqija” që do të jenë të vështira për t’u parandaluar.

Muajin e kaluar, Hinton informoi zyrtarët e Google se do të largohet prej kompanisë teknologjike ndërsa personalisht foli me CEO-n e saj, Sundar Pichai.

Hinton ka frikë se AI i avancuar përfundimisht mund të dalë jashtë kontrollit pasi sistemet fitojnë aftësinë për të krijuar dhe ekzekutuar kodin e tyre kompjuterik – apo edhe për të fuqizuar armët pa kontroll njerëzor.

“Ideja se këto gjëra mund të bëhen më të zgjuar se njerëzit – disa njerëz e besuan këtë”, shtoi Hinton.

“Por shumica e njerëzve menduan se ishte shumë larg. Dhe mendova se ishte shumë larg. Mendova se ishte 30 deri në 50 vjet apo edhe më larg. Natyrisht, nuk e mendoj më këtë”, pohoi ai.

Që nga viti 2013, Hinton e kishte ndarë kohën midis roleve si profesor në Universitetin e Torontos dhe si inxhinier i Google. Ai kishte punuar për gjigantin e teknologjisë që kur Google bleu një startup që e bashkëthemeloi me dy studentë, Alex Krishevsky dhe Ilya Sutskever.

Treshja zhvilloi një rrjet nervor që u trajnua për të identifikuar objekte të zakonshme, si vetura apo kafshë, duke analizuar mijëra foto. Sutskever aktualisht shërben si shkencëtar kryesor për OpenAI.

Në vitin 2018, Hinton ishte fitues i çmimit Turing – shpesh i identifikuar si ekuivalenti i çmimit Nobel në botën e kompjuterave – për punën në rrjetet nervore që u përshkruan si “përparime të mëdha në inteligjencën artificiale”.