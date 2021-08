Kungulleshka redukton procesin e plakjes

Kungulleshkat janë bimë, në të cilat ndaras gjenden lule femërore dhe mashkullore.

Kungulleshka mund të konsumohet në mënyra të ndryshme, ndërsa mbron nga sëmundjet dhe rrit sasinë e vitaminave në organizëm. Konsiderohet edhe si bimë që redukton procesin e plakjes, pasi që përmban shumë fibra, ujë dhe antioksidues.

Të gjitha këto largojnë materiet e dëmshme nga organizmi siç janë radikalet e lira dhe helmet.

Kungulleshkat kanë edhe disa fakte të tjera të dobishme:

1. Një filxhan me kungulleshkë të prerë përmban vetëm 19 kalori.

2. Lulet e kungulleshkës mund të hahen, e ky është një fakt shumë pak i njohur. Lulet janë të pasura me vitaminë C dhe me fibra që kanë vlerë të lartë ushqyese.

3. Kungulleshka është e mirë për zemër, pasi që përmban kalium. Një kungulleshkë përmban 8 për qind të dozës ditore të kaliumit, që është mineral i rëndësishëm për organizmin. Ndihmon në kontrollimin e shtypjes së gjakut dhe në reduktimin e veprimit të dëmshëm të kripës. Vitamina C parandalon zhvillimin e droçkave në gjak.