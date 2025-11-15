Kungulli i artë i vjeshtës, ja pse duhet ta konsumoni

Kungulli është një nga perimet më të dashura të vjeshtës. Ky ushqim i pasur në vlera, vitamina dhe minerale përmban pak kalori.
Farat, gjethet dhe lëngjet e nxjerra prej tij janë shumë të mira me shëndetin. Një perime të tillë arrin të bëjë pjesë në regjimin ushqimor në mënyra të ndryshme.
Atë mund ta konsumojmë si ëmbëlsirë, supë, sallatë, komposto apo edhe si zëvendësues për gjalpin nëse e përdorni në formë pureje për gatimet me pjekje.
Kungulli përmban kalium që ka një ndikim pozitiv në tensionin e gjakut. Antioksidantët tek kungulli munden të parandalojnë dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira dhe të përmirësojnë shikimin. Kungujt e paprerë mund të ruhen në një vend të freskët dhe në errësirë për 2 muaj.
Arsyet përse kungulli të bën mirë
Shëndeti i syve dhe sistemi imunitar
Kungulli është i mirë për sytë dhe për sistemin imunitar sepse është i pasur me vitaminë A. Një racion i vetëm me kungull ofron 200 përqind të dozës së rekomanduar ditore të këtij ushqyesi kaq të dobishëm për organizmin.
Shëndeti i zemrës
Kungulli përmban kalium dhe antioksidantë të cilët mund të parandalojnë sëmundjet e zemrës por edhe disa lloje kanceri.
Kolesteroli
Sterolët bimorë tek farat e kungullit ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq. Të njëjtin rol luajnë edhe acidet yndyrore omega-3 që ulin trigliceridet dhe tensionin e gjakut.
Pesha trupore
Kungulli është një ushqim i lehtë dhe me pak kalori. Një racion i vetëm përmban vetëm 50 kalori. I njëjti racion përmban 3 gramë fibër që do të thotë se do të ndiheni të ngopur për më gjatë.
Ushqehuni me më shumë kungull
Përfshirja e kungullit në regjimin ditor ushqimor është e thjeshtë.
Kungullin mund ta piqni në furrë dhe ta përdorni në antipasta.
Purenë e kungullit mund ta përdorni në supa, jo vetëm për ta bërë lëngun më të trashë por edhe për të zëvendësuar yndyrat dhe karbohidratet.
Përdorni kungullin në vend të yndyrës në gatimet e brumit dhe në ëmbëlsira.
Shtojeni kungullin në kos bashkë me mjaltin për një recetë pikante por edhe të ëmbël.
Kungullin mund ta përdorni në lëngjet e plota të frutave apo perimeve.
Farat e kungullit mund t’i piqni dhe t’i përdorni në sallata ose me perime të pjekura./TAR