Kur duhet të hani darkë gjatë dimrit dhe ditëve më të shkurtra

Kur orët kthehen një orë prapa dhe errësohet para se shumë njerëz të largohen nga puna, ritmi i dimrit mund të duket më i vështirë – ditët janë më të shkurtra, mbrëmjet janë më të errëta dhe shpesh darkat janë më vonë.
Por ndryshimi i kohës kur hamë gjatë dimrit mund t’i bëjë këto muaj më të lehtë për trupin dhe mendjen tonë.
Trupat funksionojnë sipas ritmeve cirkadiane – ora të brendshme 24-orëshe që rregullojnë gjumin, metabolizmin, tretjen dhe ciklet hormonale.
Këto ritme harmonizohen natyrshëm me dritën dhe errësirën, kështu që ndërsa drita e ditës zhduket më herët, edhe metabolizmi ynë fillon të ngadalësohet, raporton RTS .
Kjo lidhje midis metabolizmit dhe dritës së ditës mund të ndihmojë në shpjegimin e arsyes pse një numër gjithnjë e në rritje kërkimesh në fushën e krononutritionit sugjerojnë se koha kur hamë është pothuajse po aq e rëndësishme sa ajo që hamë.
Krononutrition studion se si koha e vakteve ndikon në orën tonë të brendshme biologjike dhe si ditët e shkurtra të dimrit mund të ndikojnë në humorin, metabolizmin dhe shëndetin.
Për shembull, një studim zbuloi se të rriturit e shëndetshëm që hanin darkë në orën 22:00 kishin 20 për qind më shumë rritje të sheqerit në gjak dhe digjnin 10 për qind më pak yndyrë krahasuar me ata që hanin darkë në orën 18:00.
Kjo pavarësisht se të dy grupet hanin vakte identike dhe shkonin në shtrat në orare të ngjashme.
Analizat më të gjera konfirmojnë të njëjtat trende: një meta-analizë e 29 studimeve zbuloi se dritaret kohore më të hershme për të ngrënë, vaktet më të vogla dhe konsumimi i shumicës së kalorive më herët gjatë ditës çuan në humbje më të madhe në peshë dhe një profil më të mirë metabolik (siç janë presioni i gjakut më i mirë dhe sheqeri dhe kolesteroli më i ulët).
Hulumtime të tjera e kanë lidhur ngrënien e rregullt të vonë – veçanërisht afër kohës së gjumit – me rezultate më të dobëta shëndetësore dhe një rrezik më të lartë të obezitetit dhe çrregullimeve metabolike si diabeti i tipit 2.
Darkst e hershme mund të përputhen më mirë me ritmet natyrore metabolike të trupit, veçanërisht kur vakti i fundit është shumë kohë përpara se trupi të hyjë në fazën e tij të “pushimit”. Kjo mund të shpjegojë pse të hash më herët ka përfitime shëndetësore.
Shumë kronobiologë arrijnë në përfundimin se përputhja e marrjes së ushqimit me biologjinë cirkadiane është një mënyrë premtuese dhe e lirë për të përmirësuar rezultatet metabolike, veçanërisht kur kombinohet me faktorë të tjerë të stilit të jetesës, siç janë aktiviteti fizik dhe një dietë e shëndetshme.
Të hash me qëllim
Në dimër, veçanërisht në gjerësitë veriore, ditët më të shkurtra dhe netët më të gjata mund të prishin ritmet cirkadiane.
Ekspozimi i reduktuar në diell mund të ulë nivelet e serotoninës, duke kontribuar në humor të ulët ose çrregullim afektiv sezonal (SAD).
I kombinuar me mbrëmjet më të gjata brenda, është e zakonshme që njerëzit të hanë ushqime të lehta më shpesh ose të vonojnë darkën deri në orët e vona.
Por tretja, sekretimi i hormoneve (duke përfshirë ato që ndihmojnë gjumin dhe tretjen), dhe madje edhe numri i kalorive që djegim gjatë ditës ndjekin ritmet cirkadiane.
Kur vaktet ndërpriten shumë afër gjumit, këto procese mbivendosen në një mënyrë që mund të ndikojë në metabolizëm dhe pushim, duke rritur potencialisht rrezikun e gjumit të dobët dhe problemeve metabolike.
Edhe pse drita dhe errësira kanë ndikimin më të madh në ritmet cirkadiane, marrja e ushqimit, stresi, aktiviteti fizik dhe temperatura gjithashtu ndikojnë në to.
Pra, a duhet të hani më herët gjatë dimrit?
Për shumë njerëz – po, të paktën pak më herët. Ekzistojnë tre arsye kryesore:
Rregullimi metabolik
Të ngrënit ndërsa metabolizmi është ende aktiv mbështet rregullimin më të mirë të sheqerit në gjak, shfrytëzimin e energjisë dhe djegien e yndyrës.
Tretje
Lënia e disa orëve midis darkës dhe të shkuarit në shtrat lejon që tretja të qetësohet para gjumit, gjë që mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe rikuperimin.
Gjendja shpirtërore dhe ritmet
Një orar i qëndrueshëm i vakteve dhe një darkë më herët mund të ndihmojnë në stabilizimin e rutinës ditore, veçanërisht e dobishme kur sinjalet e tjera të kohës (si drita e ditës) janë më të dobëta.
Por ka edhe një paralajmërim: kjo nuk është një zgjidhje universale. Duhet të merren në konsideratë shumë faktorë, siç janë niveli i aktivitetit fizik, ekzistenca e sëmundjeve kronike dhe orari ditor.
Një atlet i shkëlqyer që stërvitet në mbrëmje mund të ketë nevojë për një vakt më të vonë për rikuperim dhe performancë. Por dikush që është më pak aktiv mund të përfitojë më shumë nga një darkë më herët dhe më e lehtë.
Kjo është arsyeja pse është më mirë të mendoni për kohën e vakteve jo si një rregull të prerë dhe të prerë, por si një mjet fleksibël në “kutinë tuaj të mjeteve” ushqyese. Fokusi i vërtetë duhet të jetë tek të ngrënit me qëllim.