Vjeshta dhe rënia e flokëve, çfarë është normale dhe kur duhet kërkuar shkaku?

Me ardhjen e vjeshtës, shumë njerëz vërejnë më shumë flokë në krehër, në jastëk ose gjatë larjes. Ky ndryshim shpesh ngre shqetësimin nëse bëhet fjalë për një proces normal sezonal apo për një problem që kërkon vëmendje mjekësore.
Rënia e flokëve është pjesë e ciklit natyror të tyre dhe, në disa raste, mund të vërehet një shtim i përkohshëm gjatë periudhave të caktuara të vitit. Megjithatë, jo çdo rënie e flokëve në vjeshtë duhet t’i atribuohet ndryshimit të stinës. Kohëzgjatja, intensiteti dhe mënyra se si bien flokët mund të japin të dhëna të rëndësishme për shkakun.
Pse mund të bien më shumë flokë gjatë vjeshtës?
Flokët kalojnë nëpër cikle të ndryshme: rritje, kalim në një fazë të ndërmjetme dhe pushim, pas së cilës fija bie dhe cikli fillon përsëri.
Disa studime kanë sugjeruar se cikli i flokëve mund të shfaqë ndryshime sezonale, me shtim të rënies në fund të verës ose gjatë vjeshtës. Megjithatë, provat nuk janë të mjaftueshme për të thënë se çdo person përjeton rënie sezonale ose se vjeshta është shkaku i vetëm.
Një nga shpjegimet e mundshme për rënien e shtuar është një gjendje e quajtur telogen effluvium. Në këtë rast, një numër më i madh i fijeve kalon në fazën e pushimit dhe bie brenda një periudhe relativisht të shkurtër.
Kjo gjendje mund të shfaqet rreth dy deri në tre muaj pas një ngjarjeje që e ka stresuar organizmin, si një sëmundje me temperaturë të lartë, një ndërhyrje kirurgjikale, lindja, stresi i rëndë ose humbja e shpejtë në peshë. Për këtë arsye, rënia e vërejtur në vjeshtë mund të lidhet edhe me ngjarje të ndodhura gjatë verës, dhe jo domosdoshmërisht me vetë stinën.
Sa flokë është normale të humbasim çdo ditë?
Sipas Akademisë Amerikane të Dermatologjisë, humbja e rreth 50–100 fijeve në ditë konsiderohet normale për shumë njerëz. Ky numër është një vlerësim i përgjithshëm dhe jo një kufi i prerë për çdo individ.
Sasia e flokëve që vërejmë mund të ndryshojë në varësi të shpeshtësisë së larjes, krehjes dhe gjatësisë së flokëve. Për shembull, kur flokët lahen pas disa ditësh, fijet që janë shkëputur gjatë kësaj kohe mund të bien njëherësh dhe të duken më të shumta.
Më e rëndësishme se numërimi i çdo fijeje është të vërehet nëse ka një ndryshim të dukshëm nga gjendja e zakonshme, nëse flokët po rrallohen ose nëse shfaqen zona pa flokë.
Kur rënia e flokëve mund të tregojë një problem shëndetësor?
Përveç ndryshimeve sezonale, rënia e flokëve mund të lidhet me disa faktorë të tjerë.
Mungesa e hekurit ose e lëndëve ushqyese: Marrja e pamjaftueshme e hekurit, proteinave ose disa lëndëve të tjera ushqyese mund të ndikojë në shëndetin e flokëve.
Problemet e tiroides: Çrregullimet e funksionit të kësaj gjëndre mund të shoqërohen me ndryshime në rritjen dhe rënien e flokëve.
Stresi fizik ose emocional: Stresi i rëndë mund të ndërhyjë në ciklin e rritjes së flokëve dhe të shkaktojë rënie të shtuar disa muaj më vonë.
Ndryshimet hormonale: Lindja dhe disa ndryshime të tjera hormonale mund të shoqërohen me rënie të përkohshme.
Ilaçet dhe sëmundjet: Disa barna dhe sëmundje mund të ndikojnë në ciklin e flokëve.
Rënia e trashëguar e flokëve: Zakonisht zhvillohet gradualisht dhe mund të shfaqet me rrallim në pjesën e sipërme të kokës ose me tërheqje të vijës së flokëve.
Identifikimi i shkakut është i rëndësishëm, sepse trajtimi varet nga problemi që qëndron pas rënies.
Cilat shenja nuk duhen neglizhuar?
Nëse rënia është e përkohshme dhe flokët nuk po rrallohen dukshëm, mund të mjaftojë vëzhgimi për një periudhë të shkurtër. Megjithatë, disa shenja kërkojnë vlerësim nga mjeku ose dermatologu:
Rënie e papritur dhe shumë e theksuar e flokëve.
Shfaqja e zonave të rrumbullakëta pa flokë.
Hollim i dukshëm i flokëve ose zgjerim i vijës së ndarjes së tyre.
Kruarje e vazhdueshme, skuqje, dhimbje ose luspa të theksuara në skalp.
Rënie që vazhdon për disa muaj, përsëritet ose përkeqësohet.
Nuk është e nevojshme të pritet deri në fund të një stine për të kërkuar ndihmë. Nëse ndryshimi është i theksuar ose shkakton shqetësim, këshillohet konsultimi mjekësor.
Çfarë mund të bëjmë për të mbajtur flokët të shëndetshëm?
Edhe pse nuk mund të parandalohet çdo lloj rënieje, disa masa ndihmojnë në kujdesin e flokëve dhe në shmangien e dëmtimeve të panevojshme.
Kujdesuni për ushqyerjen. Një dietë e ekuilibruar me proteina dhe burime të hekurit e lëndëve të tjera ushqyese ndihmon në plotësimin e nevojave të organizmit.
Shmangni dietat e rrepta. Humbja e shpejtë në peshë dhe kufizimi i madh i ushqimit mund të nxisin rënien e flokëve.
Trajtojini flokët me kujdes. Kufizoni përdorimin e tepërt të nxehtësisë, trajtimet agresive kimike dhe modelet që i tërheqin flokët fort.
Mos merrni suplemente pa arsye të qartë. Vitaminat dhe mineralet nuk janë zgjidhje universale për rënien e flokëve. Suplementet rekomandohen kur ka një mungesë të konfirmuar ose një arsye të vlerësuar nga profesionisti shëndetësor.
Kërkoni shkakun kur rënia vazhdon. Mjeku mund të shqyrtojë historinë shëndetësore, ushqyerjen, barnat dhe gjendjen e skalpit, si dhe të rekomandojë analiza kur janë të nevojshme.
A rriten përsëri flokët pas rënies sezonale?
Nëse bëhet fjalë për një episod të përkohshëm të telogen effluvium, flokët zakonisht fillojnë të rriten përsëri pasi largohet shkaktari. Rënia mund të zgjasë disa muaj, ndërsa rikthimi i dendësisë së mëparshme mund të kërkojë më shumë kohë.
Megjithatë, jo çdo lloj rënieje është sezonale ose e kthyeshme. Në rastet e rënies së trashëguar apo të disa sëmundjeve të skalpit, mund të nevojitet trajtim specifik. Prandaj, nuk duhet supozuar se çdo rënie do të kalojë vetë.