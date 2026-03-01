Kur emrat tanë ngjiten në mure

E gjithë jeta jonë është vetëm ditë të numëruara.
Shpesh themi: sikur ishte dje.
Dhe kjo është e vërtetë. Janë vetëm ditë të numëruara dhe koha në to është si një zotri që dikur ishte i nderuar, por tani është zbehur.
Dhe po të them: së shpejti pas ditësh të numëruara ti do të mbledhësh valixhet dhe do të largohesh. Unë do të mbledh punët e mia dhe do të qëndroj. Do të pikëllohemi për pak ditë për ndarjen. Pastaj rutina e përditshmërisë do të na marrë me vete dhe do të na bëjë të harrojmë. Jeta do të na mbulojë për pak ditë… dhe pastaj, siç do të ndodhë me të gjithë, unë do të shkoj, ti do të shkosh, dhe do të na bartin në arkivole. Emrat tanë do të ngjiten në njoftimet e zeza të mortit për pak ditë…
Të dashurit tanë do të qajnë për ne për pak ditë. Pastaj do t’i marrë rutina që na mori edhe ne. Do ta gjejnë në harresë një lehtësim që t’i shpëtojë nga dhimbja për pak ditë.
Dhe ndërsa ne jemi atje, në varret tona… kur të vijë pranvera tjetër, bari do të rritet mbi varret tona, duke u ushqyer nga përbërësit organikë të trupave tanë që janë shpërbërë…
E vërtet është tronditëse. Por më tronditësja është se është e pashmangshme. Nuk ka arratisje prej saj.
⸻
Por bari mbi varre nuk është fundi.
Në fund të fundit, do të përballemi me një provë që do të tregojë nëse jeta jonë ishte thjesht e kotë dhe e parëndësishme, apo nëse arritëm të lëmë një gjurmë më të mirë dhe të prodhojmë fryte të dobishme për veten dhe për të tjerët pas nesh.
Prandaj po të them: përderisa bari kalimtar na pret, le të përpiqemi të japim fryt.
Përderisa koha punon kundër nesh, le të përpiqemi ta fitojmë sa kemi mundësi.
Unë do të shkoj, ti do të shkosh. Por ato do të mbeten. Do të shumohen. Dhe një ditë do të shpërthejnë.
Po të them me bindje të plotë sepse e di që po e shkruaj për hir të Tij, dhe do ta lë në amanet tek Ai, e tek Ai nuk humbasin amanetet.
Po të them me siguri: në këtë çast, ndërsa shkruaj, ka fëmijë që po lindin tani dhe që një ditë do ta lexojnë këtë që po shkruaj dhe do të tundin kokën duke thënë: po, kjo ka ndodhur… Zoti nuk e ka humbur atë.
Po, janë vetëm ditë të numëruara. Dhe kjo do të ndodhë.
Dhe pastaj, janë vetëm ditë të numëruara dhe kjo do të jetë në peshoren e veprave të mia të mira.
Dhe gjithashtu në peshoren e veprave të tua me mëshirën dhe dhuntinë e Zotit.
Dritë në Galaktikë
Hoxhë Halil Avdulli