Kur feja reduktohet në rregulla

Midis fikhut dhe fiqirit: një devijim historik.
Një herë më habiti një titulli i një enciklopedie me dymbëdhjetë vëllime mbi normat e pastërtisë, ndërkohë që kjo çështjeje nuk mori më shumë se disa ajete në Kur’an Fisnik.
Madje para se gjithash, pastërtia është një çështje të cilën e rregullon natyrshemria dhe mendja e shëndoshë e njeriut, do të mjaftonte disa vendime për të korrigjuar rrjedhën e kesaj natyrshmerie.“
Valët e ateizmit që vijnë e ikin me çdo krizë dhe transformimi shoqëror janë rrjedh e natyrshme e rrugës qorre që ne kemi marrë me juristët që nga shekulli i dytë Hixhri në veçanti. Kur të gjithë morën rrugën e fikhut (jurisprudencë) dhe lanë anash fiqirin!