Kurti fton sërish në takim liderët opozitarë për presidentin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme do t’u dërgojë ftesa liderëve të partive opozitare për një takim në fillim të javës së ardhshme, me qëllim diskutimin e çështjes së zgjedhjes së presidentit ose presidentes së vendit.
Deklarata u bë gjatë një aktiviteti në Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK), ku Kurti u pyet për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje me opozitën për këtë post.
Ai tha se deri më tani janë zhvilluar disa takime me liderët opozitarë, por sipas tij nuk është arritur një marrëveshje për një kandidat të përbashkët.
“Së pari, unë kam zhvilluar tri takime me kryetarin e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe dy me kryetarin e Partia Demokratike e Kosovës. Fatkeqësisht, në 48 orët e fundit para mesnatës së 5 marsit nuk pati asnjë takim. Mendoj që kjo ka qenë dëm dhe gabim. Ishte dashur të takohemi edhe në 48 orët e fundit”, tha Kurti.
Kryeministri shtoi se emrat e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për postin e presidentit u publikuan vetëm pasi, sipas tij, u bë e qartë se nuk kishte marrëveshje me opozitën.
“Vetëm kur u bë e pamundur figura konsensuale, atëherë kur PDK kërkoi që ne t’ia siguronim votat për dy kandidatët e saj pa na treguar fare emrat, ne, më pak se 30 orë para mesnatës së 5 marsit, nxorëm emrin e Glauk Konjufca. Sërish pritëm, por u refuzua takimi me mua”, deklaroi ai.
Sipas tij, pak orë para përfundimit të afatit u propozua edhe një emër tjetër.
“Vetëm tre orë para mesnatës së 5 marsit nxorëm edhe emrin e Fatmire Mulhaxha-Kollçaku”, u shpreh Kurti.
Në fund, Kurti theksoi se është i gatshëm të vazhdojë dialogun me opozitën për të gjetur një zgjidhje.
“Unë besoj se me krerët e partive opozitare duhet të takohemi dhe që sot do t’u dërgoj ftesa për t’u takuar në fillim të javës së ardhshme”, tha ai.