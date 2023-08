Kush do të jetë vendi i pestë në hënë? – VIDEO

India hyri në klubin e vendeve që zbarkuan anijen e saj kozmike pa pilot “Chandrayaan-3” në sipërfaqen e Hënës.

🚀 Ku #Rusia i parapriu të gjithëve (ulja e parë pa pilot në 1959 u pasua nga 12 ulje të tjera në Hënë).

🚀 Në vendin e dytë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ulja e parë pa pilot në 1964, e ndjekur nga 9 ulje, më pas projekti amerikan u dallua nga një ulje me pilot me astronautë nga viti 1969, e ndjekur nga 5 ulje të suksesshme me pilot, dhe është i vetmi vendi që dërgoi astronautët në Hënë).

🚀 Dhe në vendin e tretë #Kina 2013 dhe 2019.

🚀 Dhe në vendin e katërt # India, më 23 gusht 2023,

Ulja e anijes indiane u dallua nga fakti se ajo u ul në polin jugor të Hënës.

🚀 A thua kush do të jetë vendi i pestë?





India’s

Chandrayaan-3 rover takes historic stroll on the moon’s surface,

marking the nation’s soft landing achievement on the lunar

south pole https://t.co/hJFFCz6zxc

pic.twitter.com/8qMnMwuTmD —

Anadolu English (@anadoluagency) August

25, 2023