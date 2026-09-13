Kush po komploton kundër Arabisë Saudite?

Akuza ndaj Emirateve, Iranit dhe SHBA-së për ndihmë ndaj huthëve të Jemenit
Analisti politik saudit Sagheer Al-Enezi akuzoi Emiratet e Bashkuara Arabe, Iranin dhe Shtetet e Bashkuara për komplot kundër vendit të tij.
Al-Enezi postoi akuzën e mëposhtme në rrjetin “X”: “Incidenti në Jemen, pastaj dronët nga Iraku, pastaj takimi Emiratet-Iran dhe më në fund Trump konfirmon kontaktin me huthët – të gjitha brenda tre ditësh.”
Ai vazhdoi: “Mjegulla po fillon të fashitet… Zoti e ruajttë vendin tonë nga çdo e keqe!”
Sagheer Al-Enezi nuk duhej ta kishte publikuar një mesazh të tillë pa miratimin e autoriteteve saudite, dhe kjo do të thotë se në këtë mënyrë Arabia Saudite po i bën të ditur vendeve të përmendura se i di të gjitha lojërat e tyre shqetësuese.
Gjithashtu, sauditët kanë akuzuar Emiratet e Bashkuara Arabe këto ditë se kanë lejuar që qyteti portual i Mocha-s të bjerë në duart e huthëve, përpara një takimi midis Presidentit iranian Masoud Pezeshkian dhe Princit të Kurorës së Abu Dhabit, Khalid bin Mohammed bin Zayed, në Indi të shtunën.
Duke komentuar takimin, Sagheer Al-Enezi tha: “Toni i bisedës ndryshoi papritur para Iranit, plotësisht i përmbysur. Në vend të ‘Zoti e mallkoftë Iranin dhe aleatët e tij’, u miratua shprehja ‘Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë nevojë për askënd që të ndërmjetësojë me Iranin’; që do të thotë se ata po e zgjidhin vetë këtë… Kur marrim në konsideratë ngjarjet aktuale, bëhet më e lehtë të lidhim pikat dhe të shohim pamjen e vërtetë.”
Dyshime të mëtejshme për një komplot u ndezën nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili pranoi se huthët e kishin kontaktuar atë, duke e informuar se ata nuk kishin ndërmend të sulmonin interesat amerikane dhe duke i kërkuar atij të mos ndërhynte në konflikt. /tesheshi