Kuvendi sot me dy seanca, njëra për buxhetin e tjetra për formimin e qeverisë

Sot pritet të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e Qeverisë së re, në ditën e fundit të afatit 15-ditor për formimin e saj. Seanca do të nisë në orën 14:00, ku deputetët do të shqyrtojnë dhe votojnë kabinetin e propozuar qeveritar.
Para kësaj, në orën 11:00 është thirrur edhe një seancë tjetër me disa pika, përfshirë formimin e komisioneve parlamentare, shqyrtimin e parë të projektligjit për ndarjet buxhetore, miratimin e buxheteve të Prishtinës, Gjilanit dhe Zubin Potokut, financimin e RTK-së si dhe ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare.
Mandatari për formimin e Qeverisë, Glauk Konjufca, ende nuk ka konfirmuar nëse i ka siguruar votat e nevojshme për të kaluar kabinetin e tij. Pas propozimit, ai u ka bërë thirrje partive politike që të votojnë një qeveri të përkohshme deri në prill të vitit të ardhshëm, kur skadon mandati i presidentes Vjosa Osmani.
Megjithatë, PDK, LDK dhe AAK kanë deklaruar se nuk do ta mbështesin Konjufcën, duke e lënë ende të paqartë nëse do të ketë vota të mjaftueshme për formimin e institucioneve të reja.