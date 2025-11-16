Ky Chevelle 70/SS modern ka më shumë fuqi se një Bugatti Chiron

Trans Am Worldwide, me bazë në Tallahassee të Floridës, ka rikthyer legjendën e veturave të fuqishme amerikane me modelin Chevelle 70/SS.
I ndërtuar mbi platformën e një Chevrolet Camaro të gjeneratës së gjashtë, ky model përfaqëson një “homazh” modern ndaj Chevelle SS 1970.
Një version i veçantë u krijua për koleksionistin Earl Newman, i cili zgjodhi motorin më ekstrem – një V8 7.4 litra me 1,500 kuaj fuqi, më i fuqishëm se ai i Bugatti Chiron.
Karoseria e makinës është ndërtuar tërësisht nga karbon-fibra.
Trans Am Worldwide ofron disa versione motori që nisin nga 425 deri në 1,500 kuaj fuqi, duke e bërë këtë model një nga më të fuqishmit në botë.
Çmimi fillestar është rreth 195,000 dollarë, por projekti i Newman shkon shumë më lart.