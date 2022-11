Ky është Muhammedi (a.s), i thjeshti, modesti…

E ke parë në shtëpinë e tij duke larë rrobat, duke arnuar xhyben, duke mjelë delet dhe duke qepë këpucët…

E ke parë duke ngrënë me shërbëtorin, duke vizituar të sëmurin dhe duke i dhënë nevojtarit…

E ke parë duke u falur dhe nipi i tij varej mbi shpinë, ndërkohë që ai ishte në sexhde, e e linte derisa të ndalej dhe ai vazhdonte namazin e tij.

Dhembshuria dhe dashuria ishin të mishëruara…

I donte njerëzit dhe kafshët… madje edhe bima u përmallua për të dhe këshillonte, që pemët të mos priteshit.

Deri edhe gjërat e ngurta i përfshiu me dashuri, sepse thoshte për malin e Uhudit: “Ky mal na do neve dhe ne e duam atë”.

Madje edhe dheu i tokës, me të fshinte fytyrën e tij, duke marrë abdes me dashuri dhe thoshte: “Fshihuni me dheun e tokës, sepse ajo për ju është mëmë”.

Ky është ai i madhi, i cili nuk e pëlqente madhështinë dhe u thoshte shokëve të vet, kur ata i ngriheshin në këmbë: “Mos mu ngrini në këmbë, siç ngrihen në këmbë të huajt për mbretërit e tyre”.

Ishte bujari, të cilin shokët e tij e përshkruanin, se ai shpenzonte në mirësi dhe nuk e kishte aspak frikë varfërinë…

Nuk ka ndodhur kurrë, që ai të kursente ndonjë dërhem…

Vdiq, siç dihet, dhe parzmorja e tij ishte peng te një jehudi.

Dhe, jetoi e nuk u ngop asnjëherë. E nuk e shijoi bukën e elbit dy ditë rresht dhe me gjithë këtë nuk e refuzonte dhuratën, që i vinte prej ushqimit të shijshëm dhe prej rrobës së butë, por ai refuzonte të rendi pas jetës së luksit, apo të mendonte për të e të zinte veten pas saj… Për këtë e edukonte veten dhe e praktikonte me varfëri, uri, maturi në kërkesa dhe dëshira, për të qenë shembulli dhe udhëzimi i asaj që dëshironte Islami.

Fe e ekuilibrit dhe e mesatarizmit. Nuk ka murgëri e as vetëvrasje. E as shkatërrim e rendje pas epsheve, por mesatarizëm dhe ekuilibrim.

____________________________

Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Rruga për në Qabe”

Nga: Lavdrim Hamja

