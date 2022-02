Ky qaj besohet se shëron deri në 60 lloje sëmundjesh dhe është më i mirë se çaji jeshil

Fruti i preferuar mesdhetar dhe një përbërës i domosdoshëm i pjatave mesdhetare, përveç shijes unike, është zbukuruar me një kombinim perfekt vitaminash dhe mineralesh.

Kjo është arsyeja pse ullinjtë janë përdorur si ilaç që nga kohërat e lashta dhe besohet se shërojnë deri në 60 lloje sëmundjesh.

Për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës E, ullinjtë klasifikohen si një antioksidues i rëndësishëm. Përveç kësaj, ato përmbajnë shumë lëndë ushqyese dhe medicinale, si vitamina C, D, A, K, yndyra bimore, proteina, beta-karoten, enzima, acide yndyrore të pangopura, acid omega-3, oleuropein, acid oleik, acid stearik. acid palmitik, klorofil, flavonoid, fitosterole, hekur. Për një filxhan me 300 mililitra çaj, ju nevojiten 15 deri në 20 gjethe ulliri të thara.

Lëreni ujin të vlojë, shtoni gjethet dhe ziejini me to edhe për 2 deri në 3 minuta. Lërini gjethet të qëndrojnë në ujë edhe për 10 minuta dhe i hiqni. Nuk është mirë që gjethet të qëndrojnë për një kohë të gjatë. Mund të pini të ftohtë dhe të nxehtë me mjaltë, limon ose asgjë.

Çaji duhet pirë çdo ditë për të ndjerë përmirësimet për sëmundje të ndryshme. Rekomandohet pirja e çajit në mënyrë parandaluese për të parandaluar këto sëmundje. Çaji ka një shije të butë të ithët mezi të dukshme. Lani gjethet dhe thajini në ajër, më pas ruajini në një enë të mbyllur larg nga rrezet e diellit.

Hulumtimet e fundit kanë konfirmuar se çaji i gjetheve të ullirit ka më shumë antioksidues edhe se çaji jeshil, duke e bërë atë një nga çajrat më të shëndetshëm në planet./