Një fëmijë është plagosur nga të shtënat izraelite jashtë vijës së armëpushimit në lagjen Tuffah të qytetit të Gazës.
Pesë të burgosur palestinezë të liruar nga Izraeli kanë mbërritur në Spitalin Al-Aksa në Gazën qendrore, sipas burimeve të Aljazeeras.
Ushtria izraelite thotë se ka vrarë një luftëtar palestinez që pretendon se ka kaluar vijën e armëpushimit në Rripin e Gazës.
Kancelari gjerman Merz ka mbështetur thirrjet për një zgjidhje me dy shtete pas një takimi me kryeministrin izraelit.
Megjithatë, Netanyahu ka hedhur poshtë përsëri një zgjidhje me dy shtete pas takimit me Merz.
Udhëheqësit botërorë paralajmërojnë për kaos në Gaza dhe bëjnë thirrje për lëvizje urgjente drejt fazës së dytë të armëpushimit, pasi kryeministri i Katarit thotë se armëpushimi është në një “moment kritik”.
Sulmet ajrore izraelite kanë goditur kampin Maghazi në Gazën qendrore. Më parë, ushtria e Izraelit vrau shtatë palestinezë në Gazën veriore, përfshirë një grua 70-vjeçare dhe djalin e saj. Sulmet plagosën gjithashtu një fëmijë në qytetin e Gazës.
Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, e ka akuzuar Izraelin për nxitjen e tensioneve rajonale për të larguar vëmendjen nga “masakrat e tmerrshme” që ka kryer në Gaza.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 70,360 palestinezë dhe ka plagosur 171,047 që nga tetori i vitit 2023. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
Një fëmijë është plagosur nga të shtënat izraelite jashtë vijës së armëpushimit në lagjen Tuffah të qytetit të Gazës.