Lamborghini ka prezantuar një superveturë të re

Pas më shumë se dhjetë vitesh shoqërim me Aventador, ka ardhur koha për pasardhësin e tij. Është Revuelto, supervetura e re me dy vende të Lamborghini që paralajmëron “të ardhmen e afërt” të veturave me katër rrota me performancë të lartë.

Modeli i ri është i ngarkuar me teknologjinë më të fundit, i mundësuar nga një motor i ri V12 6.5 litra së bashku me tre motorë elektrikë. Ky kombinim jep 1001 kuaj/fuqi dhe fuqia dërgohet në të katër rrotat nëpërmjet një transmetimi të ri me tetë shpejtësi. Një modalitet tërësisht elektrik është gjithashtu i disponueshëm për këtë hibrid plug-in, i cili është një nga 13 konfigurimet e ndryshme duke përfshirë cilësimet e veturës, baterisë dhe rigjenerimit. Revuelto përdor një shasi të re monokoke që Lamborghini thotë se është e para që ka një strukturë të përparme të bërë tërësisht nga fibra karboni.

Supervetura përshpejton nga 0 në 100 km/h për 2.5 sekonda, në 200 për më pak se 8 sekonda, dhe shpejtësia e saj maksimale është më shumë se 350 km/h.

Për lëvizje të qetë në rrugët e qytetit, mund të zgjidhni modalitetin tërësisht elektrik, në të cilin diapazoni është pak më shumë se nëntë kilometra, me kusht që bateria të jetë plot.

Revuelto sjell një gjuhë të re dizajni, shumë kënde “më të egra” dhe disa elementë klasikë që përfshijnë tehun “lundrues” në parafangat e pasme si Diablo dhe pjesën e përparme të pjerrët të Murcielago. Profili “kujton” Aventadorin, ndërsa dritat e përparme dhe të pasme kanë formën e shkronjës Y.

Revuelto gjithashtu ka diçka të përbashkët me aeroplanin luftarak F-35 Lightning II, përkatësisht linjat këndore të trupit dhe formën gjashtëkëndore të skajeve të tubit të shkarkimit.

Pendat anësore pas rrotave të përparme janë krijuar për të sjellë ajrin në hyrjet përgjatë dyerve konkave. Çatia e futur e kanalizon ajrin në krahun e pasmë, ndërsa ofron pak më shumë hapësirë për kokën e pasagjerëve. Ndarësi i përparmë shpërndan ajrin nga rrotat e përparme, ndërsa difuzori i pasmë krijon forcë të ulët gjatë ftohjes së motorit. Krahu i pasmë është aktiv dhe përshtatet automatikisht me situatën, por mund të kontrollohet edhe manualisht dhe ka tre mënyra për forcën minimale dhe maksimale.

Revuelto është 61 për qind më efikas dhe gjeneron 66 për qind më shumë shtytje në krahasim me Aventador Ultimae. Kjo do të vërë në provë gomat e përgatitura posaçërisht të Bridgestone Potenza Sorg, me përmasa 265/35R20 përpara dhe 345/30R21 në pjesën e pasme. Dispozicion janë edhe rrota më të mëdha me goma 265/30R21 përpara dhe 355/25R22 të pasme.

Lamborghini ofron deri në 400 opsione për ngjyrën e trupit.

Tre ekrane dixhitale dallohen në brendësi, shoferi ka një ekran dixhital 12.3 inç me një ekran modest 8.4 inç portret në mes, ndërsa pasagjeri ka një ekran të ngushtë 9.1 inç që shfaq informacionin kryesor për automjetin.

Të tre ekranet mund të ndajnë informacione dhe Lamborghini thekson se shoferi ka rolin e pilotit dhe pasagjeri bashkë-pilotin. Shoferi mund të zgjedhë midis shtatë mënyrave të drejtimit me nënfunksione të ndryshme, kështu që në fakt ka 13 opsione.

Qëllimi i Lamborghini është të jetë më miqësor ndaj mjedisit dhe këtë e tregon me modelin Revuelto. Prodhuesi ka procese të reja për prodhimin e materialeve. Tapiceri është bërë nga një kombinim i llojeve të ndryshme të lëkurës dhe mikrofibrave poliestër të ricikluar. Ka 70 opsione ngjyrash në dispozicion të klientëve për kabinë.

Motori i përmendur 6.5 litra V12 tingëllon i njohur, por gjithsesi është një motor krejtësisht i ri që është më i lehtë dhe më i fuqishëm se ai i mëparshmi. Ai zhvillon 813 kuaj/fuqi dhe 726 Nm çift rrotullues pa një turbocharger. Në anën hibride, dy motorë elektrikë janë të ngarkuar për lëvizjen e rrotave të përparme, ndërsa i treti është i instaluar në një kambio me tetë shpejtësi me një tufë të dyfishtë. Ai vendoset në mënyrë tërthore prapa motorit në vend të përpara, kështu që ka vend edhe për një bateri me kapacitet 3.8 kWh.

Bateria është e vogël, por mjafton që Revuelto të përshkojë pak më shumë se nëntë kilometra duke përdorur vetëm veturë elektrike. Megjithatë, është mjaft i vogël për t’u ngarkuar në rreth gjashtë minuta. Revuelto zhvillon gjithsej 1001 kuaj/fuqi, ose 180 kuaj/fuqi në modalitetin elektrik.

Modeli i ri Lamborghini ka një sistem drejtues të boshtit të pasmë që përmirëson drejtimin dhe stabilitetin në kthesat.

Ende nuk janë bërë të ditura çmimet e një veturë të tillë.