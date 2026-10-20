Lamtumirë orë verore! Kur rikthehet ora dimërore

Po afron momenti i ndryshimit të orës nga ajo verore në atë dimërore. Sipas rregullit në fuqi në Bashkimin Evropian, ndryshimi bëhet të dielën e fundit të tetorit, e cila këtë vit bie më 25 tetor.
Konkretisht, në orën 04:00 të mëngjesit, akrepat do të kthehen në orën 03:00. Kjo do të shënojë rikthimin e orës dimërore, ndërsa ditët do të shkurtohen dhe errësira do të bjerë më herët.
A do të hiqet përfundimisht ndryshimi i orës?
Çështja e heqjes së ndryshimit sezonal të orës vazhdon të diskutohet në Evropë. Në vitin 2018, Komisioni Evropian propozoi përfundimin e kësaj praktike, një nismë që mori mbështetjen edhe të Parlamentit Evropian.
Megjithatë, vendet anëtare nuk kanë arritur ende një marrëveshje të përbashkët për mbajtjen e përhershme të orës verore ose dimërore. Për këtë arsye, deri në marrjen e një vendimi të ri, ndryshimi i orës do të vazhdojë sipas rregullave aktuale.
Kundërshtarët e kësaj praktike argumentojnë se ndryshimi i papritur mund të ndikojë në ritmin biologjik të organizmit dhe në cilësinë e gjumit. Gjithashtu, vihet në pikëpyetje nëse kursimi i energjisë që sjell ky sistem është ende i konsiderueshëm.
Pse ora ndryshohet natën e së dielës?
Ndryshimi kryhet në orët e para të së dielës, kur aktiviteti i njerëzve është përgjithësisht më i kufizuar. Kjo praktikë u zgjodh për të minimizuar pengesat në punë, takime dhe aktivitete të tjera të përditshme.
Kështu, të dielën më 25 tetor, qytetarët do të mund të përfitojnë një orë më shumë gjumë, por do të duhet të përshtaten me ditët më të shkurtra dhe mbrëmjet që errësohen më herët.