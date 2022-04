Laura siguron medalje evropiane

Xhudistët kosovarë vazhdojnë me suksese kulmore. Një të tillë të shtunën e arriti Laura Fazliu.

Ajo është në finale të Kampionatit Evropian që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Pra e ka të sigurtë të paktën medaljen e argjendtë, por synim natyrisht është medalja e arit. Laura ka pasur një ditë të shkëlqyeshme në kategorinë deri 63 kilogramë.

Në luftën e parë e kaloi izraeliten Kerem Primo. Më pas e mposhti bartësen e parë, britaniken Lucy Renshall. Dominimin e vazhdoi edhe në çerekfinale ndaj çekes Renata Zachova. Dhe në gjysmëfinale ishte më e mirë se spanjollja Cristina Cabana Perez.

Ndaj Perezit fitoi me Ippon imresiv. Laura nuk ishte në mesin e bartësve, por dëshmoi që tashmë ka nivel superior. Puna që e bën me trajnerin Driton Kuka po i sjell frytet. Ajo i bashkohet xhudisteve si Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova, Distria Krasniqi e Loriana Kuka me medalje në garat e mëdha te të rriturat.

Laura është vetëm 21-vjeçare dhe para saj është një karrierë e gjatë dhe e suksesshme.