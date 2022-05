Lavrov: Perëndimi i shpalli luftë totale të gjithë Rusisë – VIDEO

“Vendet perëndimore po përpiqen gjithnjë e më shumë të na kontrollojnë. Ata përdorin një sërë mjetesh, nga sanksionet ekonomike të njëanshme, te mediat globale dhe propaganda krejtësisht mashtruese”, tha shefi i diplomacisë ruse në një reagim ndaj Perëndimit.

Ai vuri në pah se “rusofobia” e promovuar nga disa qeveri është rritur në nivele të paprecedentë.

“Perëndimi na ka shpallur luftë totale, kundër të gjithë Rusisë. Askush nuk e fsheh më këtë fakt”, tha Lavrov duke shtuar se Rusia iu përgjigj kësaj situate me bashkimin e të gjithë patriotëve dhe me rritjen e mbështetjes popullore për politikën e jashtme të vendit.

Sipas tij, kultura për të eliminuar gjithçka që lidhet me Rusinë (në Perëndim) ka arritur në një pikë absurde.

“Klasikë si Çajkovski, Dostojevski, Tolstoi dhe Pushkini u ndaluan. Sot po ndëshkohen gjithashtu figura kombëtare të kulturës dhe artit, të cilët përfaqësojnë kulturën tonë. Përgjithësisht mund të them se kjo situatë do të vazhdojë për një kohë të gjatë”, u shpreh ministri Lavrov. /trt

