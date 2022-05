Lee bëhet lider i ri i Hong Kongut – VIDEO

Zgjedhja e tij po shihet gjerësisht si lëvizje e Qeverisë së Kinës për ta forcuar kontrollin në këtë vend.

Lee njihet si përkrahës i Pekinit.

Ai do ta zëvendësojë në post shefen ekzekutive në largim Carrie Lam, që është duke vuajtur dënim me burgim që nga viti 2017.

Liderët e Hong Kongut zgjidhen nga një komitet i një rrethi të mbyllur me rreth 1500 anëtarë. Gati të gjithë janë besnikë ndaj Pekinit. Por kësaj radhe patën vetëm një kandidat. /koha

John Lee has become #HongKong’s new Chief Executive with 1,416 “support” votes. 8 voted to “not support” him. The identity of the dissenters isn’t yet known. pic.twitter.com/HF4TnavzZJ

— Jessie Pang (@JessiePang0125) May 8, 2022