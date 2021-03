Lëng spinaqi me banane: burimi pafundëm hekuri dhe vitaminash

Përgatitja: merrni një tufë spinaq, një filxhan ujë (ose qumësht) dhe një banane, miksojini të gjitha në blender dhe konsumojeni lëngun çdo mëngjes.

Spinaqi është një nga burimet natyrore më të mira të hekurit. Në një filxhan me spinaq të gatuar gjeni 36% të dozës ditore të këtij minerali të rëndësishëm. Një filxhan me spinaq të pagatuar ofron 5 përqind të dozës ditore. Spinaqi është gjithashtu i pasur me vitamina ushqyesve të tilla si magnez , kalium , acid mangan , beta-carotene dhe acid folik .

Ja përfitimet që merrni:

Ju ndihmon të bini në peshë.

Përmirëson tretjen.

Parandalon aneminë.

Ndihmon në krijimin e qelizave të kuqe të gjakut.

Parandalon/trajton kapsllëkun.

Përmirëson shëndetin e kockave