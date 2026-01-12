Lëngu i selinos, një mit apo mrekulli për shendetin?

Ka shumë trende detox që qarkullojnë dhe bëhen virale shpejt në rrjete sociale. Nga detoksi për “larje të brendshme” me fara chia e deri te detoksi me lëng aloe, një tjetër lloj pijeje që populli i rrjeteve sociale është tashmë kryefjalë.
Nëse keni qenë në TikTok gjatë muajve të fundit, ka mundësi që të keni hasur në video që reklamojnë lëngun e selinos si ilaçin për të gjitha sëmundjet. Aknet? Zhduken. Tretje e ngadalshme? E zgjidhshme. Disa kile të tepërta? Thuajuni lamtumirë për gjithmonë. Por çfarë qëndron pas kësaj tendence që ka pushtuar rrjetet sociale?
Nga vjen mania e lëngut të selinos
Një gotë lëng selinoje çdo mëngjes në stomakun e zbrazët ju mban larg nga mjeku, ose pothuajse. Falë këtij lëngu jeshil, ndonjëherë të kombinuar me limon, kastravec ose mollë (për të përmirësuar shijen), duket se do të mund të themi lamtumirë përfundimisht për fryrjen, aknet, rrudhat dhe kilogramët e tepërt. Suksesi është kaq i madh sa që hashtag-u #celeryjuice është përdorur gati 30 mijë herë në TikTok dhe disa video kanë mbledhur pothuajse një milion pëlqime.
Ky trend filloi me Anthony William, i njohur si Medical Medium, i cili e bëri virale idenë që pirja e lëngut të selinosë çdo mëngjes në stomakun e zbrazët mund të pastronte trupin nga toksinat e padukshme dhe të rregullonte zorrët. Premtimi? Lëkurë të ndritshme, bark të sheshtë dhe energji të rinovuar. Influencerët dhe celebrity si Gwyneth Paltrow dhe Kim Kardashian kontribuan në këtë bum, duke transformuar selinonë nga një përbërës i thjeshtë për gatim në një eliksir detox që pihet në agim. Por, a është vërtet kaq magjik? Për të pasur një pamje më të qartë, kemi krahasuar disa mendime të mjekëve dhe nutricionistëve.
Lëngu i selinos: pasuritë dhe përfitimet
Lëngu i selinos është vërtet i pasur me ujë dhe minerale si potasium dhe natrium natyral, të cilat mund të ndihmojnë me hidratimin dhe diurezën. Përmban gjithashtu flavonoide dhe antioksidantë, të dobishëm për të luftuar inflamacionin. Për më tepër, duke qenë shumë i ulët në kalori, mund të jetë një aleat i mirë në dietat e çdo lloji, duke ndihmuar edhe në diurezë.
Por, kujdes: i vetëm ai nuk bën mrekulli. Nuk ka prova shkencore, për aq sa mund të jenë të besueshme, që lëngu i selinos “pastron” mëlçinë ose rregullon zorrët në një mënyrë të veçantë. Për më tepër, është kjo çështja: duke filtruar fibrat, humbasin shumë nga përfitimet që do të merrnit duke ngrënë selinon e plotë.
Për akne, tretje dhe humbje peshe: mit apo realitet?
Shumë përdorues në rrjetet sociale betohen se kanë parë përmirësime në lëkurë dhe tretje pas përfshirjes së lëngut të selinos në rutinën e tyre. Por ekspertët paralajmërojnë për kujdes: efektet pozitive mund të vijnë më shumë nga rritja e hidratimit dhe përmirësimi i dietës në përgjithësi, sesa nga ndonjë veti magjike e selinos.
Sa i përket humbjes së peshës, pirja e lëngut të selinos mund të ndihmojë në uljen e mbajtjes së ujërave, por nuk djeg yndyrën dhe nuk përshpejton metabolizmin. Zëvendësimi i mëngjesit me një gotë lëng dhe asgjë tjetër, në fakt, mund të sjellë një deficitet kalori dhe rreziku është që të ndiheni të uritur pas pak dhe të kompenzoni me snacks që nuk janë aq të shëndetshme. Kështu që është më mirë ta kompensoni edhe me diçka tjetër.
Pra, a ia vlen ta pini?
Nëse ju pëlqen dhe ju bën të ndiheni mirë, pse jo? Lëngu i selinos mund të jetë një shtesë e shkëlqyer për një dietë të balancuar, por nuk duhet të zëvendësojë vaktet e plota dhe as të konsiderohet si një kurë magjike. Sekreti i vërtetë për një lëkurë të ndritshme dhe një metabolizëm aktiv mbetet gjithmonë i njëjti: një dietë e ndryshme, hidratim i duhur dhe një stil jetese i shëndetshëm.