Liverpooli dhe Chelsea ndahen në paqe në derbin e tensionuar

Liverpooli dhe Chelsea kanë luajtur baras 1-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e tretë në Ligën Premier.

Reds nuk kanë arritur ta shfrytezojnë terrenin vendas dhe të marrin tri pikë, pasi janë ndalur nga Blutë ne një barazim që erdhi në një ndeshje me jo pak tensione.

Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me lojë për një nuancë më të mirë nga vendasit, por të dy skuadrat arritën të shënojnë nga një gol.

Të parët në epërsi kaluan mysafirët, pasi befasuar me anë të Kai Havertz (22’), i cili shënoi me kokë për 0-1 pas asistimit të Reece James.

Liverpooli arriti të kthehet në lojë vetëm në minutat shtesë të pjesës së parë duke shënuar me anë të Mohamed Salah për 1-1.

Goli Salah erdhi nga pika e bardhë, pasi gjyqtari rishikoi VAR-in, pa prekjen me dorë të James, i cili edhe u ndëshkua me të kuq.

Në pjesën e dytë, Reds ishin skuadër me kërkuese, rrezikuan dhe menaxhuan lojën, pasi kishin edhe epërsi numerike kundrejt 10 lojtarëve të Chelseat.

Diogo Jota (52’) dhe Jordan Henderson (59’) provuan ta gjejnë golin, por pa sukses, ndërsa Chelsea u mbrojt mirë deri në fund dhe mori një barazim shumë të vlefshëm 1-1.

Pas këtij barazimi, Chelsea e sheh veten në pozitën e dytë me shtatë pikë, po aq sa ka edhe Liverpooli i treti.

Në ndeshjen e radhës, Reds luajnë në udhëtim te Leeds United, ndërsë Blutë e presin Aston Villan.