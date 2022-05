Lufta dhe thatësira në Evropë do të rrisin inflacionin gjatë vitit 2022

Si rezultat i pushtimit rus të Ukrainës dhe thatësirës në Evropë, çmimet e ushqimeve mund të rriten deri në 20% nga viti në vit pas verës, duke rritur më tej inflacionin, deklaroi Instituti Ekonomik i Polonisë (PIE).

Byroja Qendrore e Statistikave të Polonisë (GUS) njoftoi se çmimet e mallrave dhe shërbimeve (inflacioni i CPI) u rritën 12.4% në terma vjetorë në prill dhe 2.0% nga muaji në muaj.

Duke komentuar të dhënat e GUS, PIE tha se norma e lartë e inflacionit është kryesisht për shkak të faturave të karburantit dhe energjisë, me çmimet e të dyjave më shumë se 27% nga një vit më parë.

Çmimet e ushqimeve po rriten gjithashtu me një ritëm dyshifror, ku produktet ushqimore u rritën me 12.7% në prill nga një vit më parë.

Analistët e PIE theksuan se rritja e shpejtë e çmimeve ndikon në një gamë të gjerë mallrash dhe shërbimesh pasi inflacioni i normës bazë qëndroi në 7.6%.

“Ne vlerësojmë se inflacioni për të gjithë vitin 2022 do të jetë mesatarisht 11.6%. Në 2023 na pret një rënie e moderuar: treguesi do të arrijë në 8%. Evropës do t’i duhet ende të luftojë me rezultatet e luftës në Ukrainë”, theksoi PIE. /atsh