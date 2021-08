Lukaku niset për në Londër, premton një mesazh për tifozët e Interit

Romelu Lukaku ka thënë se ai do të jep një mesazh të fortë për tifozët e Interit “pas pak ditëve” pasi që avioni privat me të do të aterojë në Londër për t’u rikthyer në Chelsea.

Sulmuesi pritet ta kompletojë transferin për 115 milionë euro kesh dhe është xhiruar në aeroportin e Milanit gjatë kësaj mbrëmje.

I pyetur nëse ka ndonjë mesazh për tifozët e Interit, Lukaku duke shkuar të kamera dhe thënë: Do të ju dërgoj një mesazh në pak ditë”.

Ky është rikthimi i tij në Chelsea, për të cilët ai luajti më 2011-12, për t’u huazuar në West Bromwich Albion dhe mandej u shit në Everton. Ai kaloi në Inter nga Manchester United më 2019 për 74 milionë euro plus 4 milionë bonuse derisa përfundoi sezonin si top golashënues me Interin dhe fitoi titullin e Serie A. /eo