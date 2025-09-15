Lutje për Kuranin


اللًّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِالْقُرْآنِ

Transkriptimi: Allahummesh rah sudurena bil Kurani

Përkthimi: Zoti ynë na i hap kraharoret tona nëpërmjet Kuranit

اللًّهُمَّ نَوِّرْ قُبُورَنَا بِالْقُرْآنِ

Transkriptimi: Allahumme neuuir kuburena bil Kurani

Përkthimi: Zoti ynë na i ndriço varret tona me Kuranin

اللًّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ شَافِعاً لَنَا

Transkriptimi: Allahummexh’alil kurane shafian lena

Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin ndërmetsues për ne (në Ditën e Kiametit)

اللًّهُمَّ أَصْلِحْ بِالْقُرْآنِ ظَوَاهِرَنَا

Transkriptimi: Allahumes lih bil kurani dhauahirena

Përkthimi: Zoti ynë rregullo aparencën tonë nëpërmjet Kuranit

اللًّهُمَّ طَهِّرْ بِالْقُرْآنِ بَوَاطِنَنَا

Transkriptimi: Allahumme tahhir bil kurani beuatinena

Përkthimi: Zoti ynë pastroje të brendshmen tonë nëpërmjet Kuranit

اللًّهُمَّ امْحُ بِالْقُرْآنِ سَيِّئَاتِنَا

Transkriptimi: Allahummem hu bil kurani sejjiatina

Përkthimi: Zoti ynë fshiji të këqijat tona nëpërmjet Kuranit

اللًّهُمَّ اغْفِرْ بِالْقًرْآنِ خَطَايَانَا

Transkriptimi: Allahummeg fir bil kurani khatajana

Përkthimi: Zoti ynë na i fal gabimet (mëkatet) tona nëpërmjet Kuranit

اللًّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ

Transkriptimi: Allahummexh’alna min ehlil kurani

Përkthimi: Zoti ynë na bëj prej atyre që i përkasin Kuranit

اللًّهُمَّ آنِسْنَا بِالْقُرْآنِ

Transkriptimi: Allahumme anisna bil kurani

Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin shoqëruesin tonë

اللًّهُمَّ آنِسْ بِالْقُرْآن وَحْشَتَنَا فِي الْقُبُورِ

Transkriptimi: Allahumme anis bil kurani uahshetena fil kuburi

Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin shoqërues tonë në varr për të na larguar vetminë

