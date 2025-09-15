Lutje për Kuranin

اللًّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِالْقُرْآنِ
Transkriptimi: Allahummesh rah sudurena bil Kurani
Përkthimi: Zoti ynë na i hap kraharoret tona nëpërmjet Kuranit
اللًّهُمَّ نَوِّرْ قُبُورَنَا بِالْقُرْآنِ
Transkriptimi: Allahumme neuuir kuburena bil Kurani
Përkthimi: Zoti ynë na i ndriço varret tona me Kuranin
اللًّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ شَافِعاً لَنَا
Transkriptimi: Allahummexh’alil kurane shafian lena
Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin ndërmetsues për ne (në Ditën e Kiametit)
اللًّهُمَّ أَصْلِحْ بِالْقُرْآنِ ظَوَاهِرَنَا
Transkriptimi: Allahumes lih bil kurani dhauahirena
Përkthimi: Zoti ynë rregullo aparencën tonë nëpërmjet Kuranit
اللًّهُمَّ طَهِّرْ بِالْقُرْآنِ بَوَاطِنَنَا
Transkriptimi: Allahumme tahhir bil kurani beuatinena
Përkthimi: Zoti ynë pastroje të brendshmen tonë nëpërmjet Kuranit
اللًّهُمَّ امْحُ بِالْقُرْآنِ سَيِّئَاتِنَا
Transkriptimi: Allahummem hu bil kurani sejjiatina
Përkthimi: Zoti ynë fshiji të këqijat tona nëpërmjet Kuranit
اللًّهُمَّ اغْفِرْ بِالْقًرْآنِ خَطَايَانَا
Transkriptimi: Allahummeg fir bil kurani khatajana
Përkthimi: Zoti ynë na i fal gabimet (mëkatet) tona nëpërmjet Kuranit
اللًّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ
Transkriptimi: Allahummexh’alna min ehlil kurani
Përkthimi: Zoti ynë na bëj prej atyre që i përkasin Kuranit
اللًّهُمَّ آنِسْنَا بِالْقُرْآنِ
Transkriptimi: Allahumme anisna bil kurani
Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin shoqëruesin tonë
اللًّهُمَّ آنِسْ بِالْقُرْآن وَحْشَتَنَا فِي الْقُبُورِ
Transkriptimi: Allahumme anis bil kurani uahshetena fil kuburi
Përkthimi: Zoti ynë bëje Kuranin shoqërues tonë në varr për të na larguar vetminë